La ULE convoca una recogida de ropa y organiza charlas sobre consumo responsable

La Universidad de León, en el marco de la alianza universitaria europea EURECA-PRO, da comienzo desde el 1 de diciembre el Encuentro Navidad Responsable con una convocatoria de recogida de ropa de segunda mano y un ciclo de conferencias temáticas sobre consumo responsable.

El evento que busca fomentar la sostenibilidad, el consumo ético y la participación solidaria de la comunidad universitaria, según ha informado la Universidad en un comunicado recogido por Europa Press.

La acción se estructura en dos fases complementarias, la primera se abrirá desde el 1 y hasta el 11 de diciembre con una convocatoria de recogida de ropa de segunda mano en dos puntos habilitados, la Oficina de Relaciones Internacionales (Edificio de Servicios, Campus de Vegazana, León) y el Servicio de Deportes (sexta planta del Campus de Ponferrada).

Las personas donantes recibirán Eurecoops, una moneda ficticia creada para incentivar el intercambio responsable y que podrá utilizarse en la segunda fase del programa, los mercadillos solidarios de ropa y productos de comercio justo.

La segunda fase será la inauguración de los mercadillos solidarios que tendrán lugar el 15 y 16 de diciembre en el Campus de Vegazana (Hall de la Facultad de Filosofía y Letras) y el 17 de diciembre en el Campus de Ponferrada (Cafetería), los cuales se desarrollarán de 9.00 a 14.00 horas.

La inauguración del mercadillo del Campus de Vegazana será el lunes 15 de diciembre a las 9.00 horas y contará con la participación del vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez; el representante de EURECA-PRO en la ULE, Roberto Baelo, y la directora del área de Relaciones Internacionales y Compromiso Global, Sherman Farhad.

Además, el 17 de diciembre la directora del área de Estudiantes en el Campus de Ponferrada, Arrate Pinto Carral, será la que inaugure ese mercadillo.

Toda la información del evento está disponible en este enlace: https://eurecapro.unileon.es/encuentro-navidad-responsable/.

Como parte del Encuentro de Navidad Responsable, se celebrará un ciclo de conferencias temáticas que abordarán cuestiones como el consumo sostenible, la economía circular, la cooperación internacional al desarrollo, la moda ética o la gestión de incendios forestales el 16 de diciembre en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras y el 17 en el Salón de Actos del Campus de Ponferrada.

La programación incluye intervenciones de profesionales y especialistas de la ULE, del Ayuntamiento de León y de diversas entidades sociales y medioambientales y las personas asistentes podrán participar en un sorteo de cestas y regalos de productos de comercio justo.