Un choque por alcance en la glorieta de Carlos Pinilla deja una joven herida en León
La víctima, de 22 años, sufrió un latigazo cervical
Una joven de 22 años ha resultado herida con un latigazo cervical en la glorieta de Carlos Pinilla tras un choque por alcance.
Los hechos ocurrieron a las 18.43 horas. El 112 recibió una llamada en la Sala de Operaciones que informa de un accidente en la rotonda. Dos vehículos se vieron implicados.
Se trasladó aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl que envió una ambulancia para atender a una mujer herida de 22 años que se quejaba de dolor de espalda.
También se avisó desde la sala a Policía Nacional y a Policía Local de León.