Herido un joven al chocar su patinete contra un turismo en el Ejido

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha vuelto a recibir un aviso por un accidente durante la noche de este sábado.

En concreto, la llamada ha sido recibida a las 20:38 horas. El suceso ha tenido lugar en el barrio de el Ejido, en la esquina que une la calle Batalla de Clavijo con la calle San Guillermo.

Un turismo y un patinete han colisionado y como consecuencia, el conductor del patinete, un varón de unos 30 años ha resultado herido, alegando que no podía mover el brazo.

Por ese motivo, una ambulancia de asistencia sanitaria del Sacyl se ha personado al lugar para atender a la víctima.

La Policía Local también ha asistido al punto del accidente para reestablecer la situación del tráfico.