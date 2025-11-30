Un ‘rosario’ de obras obligará a los trenes a sortear varias restricciones de circulación en León durante los próximos años

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los trenes tendrán que sortear hasta diez restricciones de circulación en las diferentes líneas de Castilla y León, una de las comunidades con más kilómetros de vías como nexo ferroviario entre el centro y el norte. Además de la reforma y ampliación de la estación de Valladolid y la duplicación de la vía entre Palencia y León, otra gran actuación ya tiene fecha de inicio, la reforma del histórico túnel de Padornelo, puerta de acceso a Galicia.

Se trata de una de las actuaciones de mayor envergadura de las que afronta el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) pues permitirá la adecuación del túnel de Padornelo (5.949 metros) a la alta velocidad. Esta intervención requerirá el corte de la línea convencional entre Zamora y Orense durante 67 meses -cinco años y medio-.

En concreto, Adif recoge en su catálogo de restricciones de la red ferroviaria la ejecución de la obra del túnel de Padornelo entre el primer trimestre de 2027 y el segundo de 2031. A finales del próximo año debería estar listo el proyecto de esta obra, encargado por 4,17 millones en agosto de 2023, que incluye la reforma de la galería, pero también los nuevos viaductos Leira y Pedro y el nuevo túnel de Aciberos (445 metros).

La ejecución de estos trabajos, todavía sin contratar, obligará a utilizar para las circulaciones en ambos sentidos el nuevo túnel construido para la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, ya que el de Padornelo, de la red convencional, quedará cerrado al tráfico hasta que terminen los trabajos. Además, actualmente se está rematando la rehabilitación de los emblemáticos viaductos de Martín Gil y Truchas (Zamora), con una inversión de 8,8 millones de euros.

Otro de los puntos más conflictivos para la circulación ferroviaria será la gran obra prevista en la estación Campo Grande de Valladolid, que comenzó hace algo más de un mes. A partir del primer trimestre de 2026, Adif contempla cortes extraordinarios nocturnos y diferentes afecciones ferroviarias en una banda que irá desde la medianoche a las cinco de la madrugada ya que el proyecto se ejecutará en tres grandes fases y 13 subfases.

De la misma forma, entre mayo y agosto del próximo año, se procederá a la sustitución del carril en la vía dos de la línea de alta velocidad entre Segovia y Soto del Real, lo que supondrá una limitación de velocidad de 80 kilómetros por hora durante varias semanas y en varios tramos, en función de la señalización ERTMS.

León y Palencia

En la provincia leonesa, Adif contempla afrontar la adaptación a la alta velocidad del tramo León-La Robla entre el primer trimestre de 2026 y 2028. Están previstos, inicialmente, cortes totales de forma puntual de uno a tres días, así como otros de vía alterna entre las bifurcaciones de Galicia y Pajares y, en la fase final de los trabajos, del corredor de alta velocidad durante la noche.

Además, los trabajos de duplicación de las vías de alta velocidad entre la bifurcación de Las Barreras y León continuarán generando restricciones, como en la vía dos entre Villada y LasArenas y otras actuaciones que se prevén rematar en julio de 2027. También, continuarán las obras en el acceso sur de Palencia, lo que generará afecciones diferentes hasta el segundo trimestre del próximo año.

Zona este: Burgos y Soria

En la zona este, dentro de la línea Madrid-Barcelona, Adif prevé intervenir entre el primer y el tercer trimestre de 2026 en la impermeabilización del viaducto de Río Blanco, lo que exige un corte de tres fines de semana en cada vía alternativamente y una limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora. También entre Almazán y Soria se prevé un corte de 14 días en el viaducto de Golmayo.

Igualmente, en el segundo trimestre de 2027, Adif prevé un corte total de la vía convencional durante mes y medio para intervenir en el denominado túnel de la Brújula, entre Quintanapalla y Santa Olalla, en Burgos. No obstante, el proyecto se está redactando todavía, si bien no existe una línea alternativa.

De la misma forma, entre febrero y junio de este año se producirá el corte total de la circulación para la reparación del túnel número cinco de Guadarrama, en la línea de Cercedilla a Segovia. Además, habrá cortes nocturnos en la estación de Tablada entre el 26 de enero y el 17 de febrero.