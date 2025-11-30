Intoxicada por el humo de un incendio en Trobajo del Camino una mujer de 90 años

Una mujer de 90 años de edad ha resultado intoxicada por el humo de un incendio en una vivienda de Trobajo del Camino.

El 112 ha recibido la alerta a las 12.57 horas. Los hechos se han producido en la calle la Fragua número 5. Se trata de un edificio de dos plantas y el fuego tiene origen en un bajo.

Emergencias Castilla y León ha trasladado aviso a Policía Local de San Andrés de Rabanedo, a Policía Nacional, a los Bomberos de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a la víctima, afectada por inhalación de humo que se encuentra consciente.