León inicia diciembre con mínimas de hasta -4 grados y lluvias a partir del miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma una semana de tiempo inestable y frío intenso en la capital leonesa. Se recomienda la ropa de abrigo gruesa, ya que las temperaturas mínimas serán protagonistas en el inicio de la semana.

Este lunes, 1 de diciembre, será el día más frío de la semana en cuanto a mínimas. La Aemet prevé que los termómetros caigan hasta los -4 grados, obligando a tomar precauciones por posibles heladas. Las máximas se mantendrán bajas, alrededor de los 8 grados, bajo un cielo que estará un poco nuboso.

El martes tendrá la tónica del frío matinal, con mínimas que subirán levemente a -1 grados y máximas que rozarán los 8 grados. El incremento de la nubosidad anticipa el cambio de patrón meteorológico.

A partir del miércoles, la estabilidad se rompe con la llegada de las precipitaciones. El miércoles se espera que la probabilidad de lluvia aumente, manteniendo las temperaturas máximas en 8 grados y las mínimas en 0.

El jueves será probablemente el día más húmedo de la semana. La lluvia será más persistente, con las mínimas subiendo hasta los 2 grados y las máximas descendiendo de los 7 grados.

El fin de semana las temperaturas se recuperarán, alcanzando los 12 grados de máxima para el sábado, aunque el riesgo de precipitación no desaparecerá por completo.