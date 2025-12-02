La provincia de León ganó 228 nuevos habitantes durante 2024

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La población de Castilla y León se situó en 2.401.221 habitantes a 1 de enero de 2025, con un crecimiento de 9.539 personas en un año --2.391.682 el año anterior--, un 0,39 por ciento más pero por debajo del aumento nacional (1,0 por ciento), según los primeros datos del Censo Anual de Población 2025 publicados este martes por el INE.

Estos datos consolidan un paulatino crecimiento de la población en Castilla y León en los últimos años que ha pasado de 2.385.223 en 2021 a 2.391.682 en 2024 y a 2.401.221 en 2025, si bien cayó en 2022 --2.375.583-- para subir a 2.383.703 en 2023. Por sexos, algo más de la mitad de la población en la Comunidad está compuesta por hombres (1.182.898) frente a 1.177.504 mujeres.

El incremento de la población se debe a un repunte del 10,33 por ciento en la población extranjera, que sumado 19.034 habitantes a la población de Castilla y León hasta un total de 203.169, frente a un descenso del 0,43 por ciento de la nacional que ha perdido 9.495 y se ha quedado en 2.198.052.

Por nacionalidades, en Castilla y León hay 29.133 naturales de Marruecos, 28.302 de Colombia, 21.872 de Rumanía, 17.995 de Bulgaria, 15.746 de Venezuela, 11.277 de Perú, 8.384 de Portugal, 5.002 de Brasil, 4.221 de República Dominicana, 3.803 de China y 3.621 de Ucrania.

En España la población residente a 1 de enero de 2025 se situó en 49.128.297 habitantes, 508.602 personas más que en la misma fecha de 2024 (1,0 por ciento por ciento).

La población aumentó durante el año 2024 en todas las comunidades autónomas excepto en Extremadura. Los mayores incrementos absolutos se produjeron en Cataluña (111.895 personas), Comunitat Valenciana (105.897) y Comunidad de Madrid (104.618) mientras que Comunitat Valenciana (2,0 por ciento) y Comunidad de Madrid e Illes Balears (1,5 por ciento en ambas) encabezaron los aumentos en términos relativos.

Por provincias, el número de habitantes se incrementó en todas, excepto en seis encabezadas por Zamora, con un 0,4 por ciento menos, seguida de Córdoba y Jaén (-0,1 por ciento en ambas). Por su parte, Castellón/Castelló, Alicante/Alacant y Guadalajara (un 2,0 por ciento las tres) fueron las que más crecieron.

En concreto y según los datos analizados por Europa Press, Zamora perdió 689 habitantes, un 0,41 por ciento, mientras que el resto de las provincias de Castilla y León ganaron población lideradas en cifras absolutas por Valladolid (3.528), por Burgos (2.923) y por Segovia (1.631) con el resto por debajo del millar: Salamanca (894), Palencia (639), Ávila (275), León (228) y Soria (110).

En términos porcentuales el mayor aumento se ha registrado en Segovia, con un 1,04 por ciento más, con el resto por debajo del 1,0 por ciento: Burgos (0,81 por ciento), Valladolid (0,67 por ciento), Palencia (0,40 por ciento), Salamanca (0,27 por ciento), Ávila (0,17 por ciento), Soria (0,12 por ciento) y León (0,05 por ciento).

Casi la mitad de los 2.248 municipios de población están en el rango de entre 101 a 500 habitantes, 1.049 en total, y sólo cuatro localidades de Castilla y León están en el rango de entre 100.001 a 500.000 habitantes con cinco entre los 50.001 a 100.000.

Otros siete municipios están en el rango entre de 20.001 a 50.000 habitantes, ocho entre 10.001 a 20.000, 36 entre 5.001 a 10.000, 66 de 2.001 a 5.000, 115 de 1.001 a 2.000 y 201 de 501 a 1.000 mientras que 757 tienen menos de 101.

Por rangos de edad, la mayor parte de la población de Castilla y León tiene entre 55 y 59 años (191.538), 189.779 entre 60 y 64; 187.805 entre 50 y 54; 185.329 entre 45 y 49 años; 170.550 entre 65 y 69 años; 155.104 entre 40 y 44 años; 138.192 entre 70 y 74 años y 122.189 entre 75 y 79.

Además hay 128.111 habitantes entre 35 y 39; 114.045 entre 30 y 34; 108.375 entre 25 y 29; 112.881 entre 20 y 24; 112.221 entre 15 y 19; 104.113 entre 10 y 14; 88.441 de 5 a 9 y 69.030 de 0 a 4 años. A estas cifras hay que sumar 96.891 habitantes de 80 a 84 años; 66.852 de 85 a 89; 44.161 de 90 a 94; 13.615 de 95 a 99, y 1.999 centenarios o más.

Del total de la población nacional, 42.216.326 tenían nacionalidad española (el 85,9 por ciento) y 6.911.971 nacionalidad extranjera (el 14,1 por ciento). Respecto al año anterior, el número de personas de nacionalidad española se incrementó un 0,2 por ciento y el de nacionalidad extranjera un 6,3 por ciento.

Los extranjeros más numerosos a 1 de enero de 2025 fueron los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270) y entre las principales nacionalidades, los mayores aumentos de población durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306). Por su parte, los mayores descensos se registraron entre los de Rumania (-11.193), Ucrania (-7.907) y Reino Unido (-5.940).

Y en cuanto a la estructura de la población, el peso relativo de los mayores de 64 años fue del 20,7 por ciento, lo que sitúa la tasa de dependencia -que es la relación entre la población mayor de 64 años y la de 16 a 64 años- en 0,32.

El 40,9 por ciento de la población residía el 1 de enero de 2025 en municipios mayores de 100.000 habitantes y el 27,0 por ciento en municipios de 10.001 a 50.000 habitantes. Por su parte, el 16,6 por ciento lo hacía en municipios entre 1.001 y 10.000 habitantes, y el 2,9 por ciento en los de 1.000 o menos.

En 4.386 de los 8.132 municipios existentes a 1 de enero de 2025 (el 53,9 por ciento del total) la población aumentó o se mantuvo durante 2024.