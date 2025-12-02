El nuevo jefe de la Oficina Territorial de Trabajo en León ya tiene nombre: Alonso Santos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El nuevo jefe de la Oficina Territorial de Trabajo (OTT), Alonso Santos Pérez, ha mantenido esta mañana una reunión con el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, y el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios.

Durante la misma han acordado continuar trabajando en coordinación con la Consejería de Industria y la Delegación Territorial en cuanto a asuntos laborales. Desde la OTT alrededor de 30 trabajadores gestionan todo lo concerniente a las relaciones laborales y la seguridad y salud laboral de los trabajadores de las distintas empresas de León.

Santos, quien recientemente se ha incorporado a la jefatura de la Oficina Territorial de Trabajo, es funcionario del cuerpo superior de la administración autonómica. Ha ocupado varios puestos en la Gerencia de Servicios Sociales de Segovia, en el servicio territorial de Cultura de Palencia, en la dirección general de Turismo de la Consejería de Cultura y desde 2005 ha desempeñado diversas funciones en la Dirección Provincial de Educación de León, donde ha llegado a ser secretario técnico y jefe del área de planificación, alumnos, servicios complementarios y centros concertados.

Encara esta nueva etapa con mucha ilusión y con el objetivo de escuchar y trabajar por el tejido empresarial de la provincia. Tanto el delegado como el director general le han deseado éxito en esta nueva etapa.