La alcaldesa de san Andrés del Rabanedo baja a la protesta de UGT para dar explicaciones

La alcaldesa de San Andrés, Ana Fernández Caurel, bajó de su despacho ayer para informar de primera mano sobre la situación actual del pago de las nóminas municipales del mes de noviembre a la docena de representantes de UGT que protagonizaban una pitada a las puertas del Ayuntamiento. La regidora, acompañada por el concejal de Hacienda, pidió al sindicato «prudencia» mientras se normaliza el proceso y aseguró que se está trabajando de forma continuada para resolverlo cuanto antes. Recordó que la elaboración de esa nómina fue más compleja al incluir la actualización de la subida salarial en un solo pago como pidió UGT.