Guardia Civil y Universidad de León reúnen a expertos en rescate en las ‘II Jornadas de Seguridad Integral en Montaña’

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Universidad de León y la Guardia Civil programan para el jueves 11 de diciembre la segunda edición de las ‘Jornadas de Seguridad Integral en Montaña’, un encuentro formativo que se desarrollará en el Campus de Vegazana.

La iniciativa nace con el objetivo de promover la seguridad en la práctica de actividades de montaña, acercar el trabajo que desarrollan los profesionales del rescate y la intervención en entornos naturales, y mostrar las salidas profesionales de los educadores físico-deportivos vinculadas al medio natural.

Las Jornadas profundizan en aspectos esenciales para quienes realizan actividades en montaña, combinando la visión científica de la ULE con la experiencia operativa del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y de diversas unidades de la Guardia Civil. Entre las competencias que se trabajarán destacan la identificación de riesgos, la comprensión de técnicas básicas de rescate y emergencias y la gestión del riesgo en actividades en el medio natural.

A lo largo del día se desarrollará un programa que incluye conferencias de especialistas, talleres prácticos, exhibiciones dinámicas de rescate -entre ellas, una demostración con unidad canina y maniobras técnicas en rocódromo-, además de una exposición de material, vehículos y medios aéreos utilizados por las diferentes unidades participantes. El objetivo es ofrecer una visión integrada de la seguridad en montaña, desde la preparación física y el análisis de la siniestralidad hasta la actuación profesional en situaciones de emergencia.