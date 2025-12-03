San Andrés del Rabanedo corre este 8 de diciembre a favor de la investigación de la ELA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha reprogramado para el 8 de diciembre la Marcha Ciclista Popular y Solidaria organizada en colaboración con la Asociación Haga Como Haga. La actividad, abierta a todos los públicos y 100% ciclable, mantiene su inscripción solidaria de 2 euros, que puede formalizarse en el Centro Deportivo Urbano González (Piscinas de Trobajo del Camino). La recaudación se destinará íntegramente a la investigación de la ELA.

Con esta actividad, el Ayuntamiento reafirma el compromiso aprobado por unanimidad en Pleno de celebrar cada año un evento solidario que contribuya a visibilizar la realidad de las personas afectadas por esta enfermedad. La marcha saldrá a las 11:30 horas, y los cien primeros inscritos recibirán una camiseta conmemorativa, donada por Caja Rural.

Punto de donaciones permanente

Como parte de esta iniciativa, el Centro Deportivo Urbano González mantiene operativo el cajón monedero, un punto permanente de donaciones destinado a la investigación de la ELA.

Cualquier persona puede realizar su aportación solidaria en esta máquina. La recaudación será entregada periódicamente a asociaciones especializadas con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y favorecer el avance científico.