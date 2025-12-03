La ULE convoca ‘León Business Talent’ que busca proyectos emprendedores con impacto social, medioambiental y biotecnológico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La innovación, el emprendimiento y la responsabilidad son tres de los ejes que guían la actividad docente e investigadora de la Universidad de León y que confluyen en una nueva edición del ‘León Business Talento: edición Social y Bio’.

Un concurso diseñado para impulsar proyectos emprendedores con impacto social, medioambiental o biotecnológico, ofreciendo a los participantes una plataforma para desarrollar, presentar y consolidar ideas innovadoras con potencial transformador.

Organizado por el grupo de Investigación en Dirección de Empresas (GIDE) y el Área de Emprendimiento, se celebrará el 12 de diciembre en la Facultad de Ciencias Biológicas y contará con la participación de estudiantes de los grados en Biotecnología y Relaciones Laborales, así como de otros futuros emprendedores que deseen presentar sus proyectos, sin importar su vinculación previa con la ULE.

El concurso permite a los participantes exponer sus proyectos, recibir evaluación especializada y mejorar competencias clave como comunicación, liderazgo y estrategia empresarial, fomentando al mismo tiempo la colaboración y el intercambio de ideas entre personas con perfiles diversos. La inscripción está abierta hasta el 11 de diciembre, mediante el formulario disponible en la web del Grupo GIDE.

Durante la jornada, los participantes seleccionados expondrán sus proyectos ante un jurado especializado y el público, y los dos mejores recibirán un premio de 300 euros en las categorías de proyecto más viable y proyecto más innovador, junto con un certificado oficial de participación.

La edición Social y Bio del León Business Talent 2025 se consolida como una plataforma para impulsar el talento emprendedor y la innovación con propósito, reforzando el compromiso de la Universidad de León con la sostenibilidad, la creatividad y el desarrollo de ideas que transformen positivamente la sociedad.