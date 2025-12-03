El Hospital de León inaugura una nueva sala de respiro en la Planta de Oncología gracias a la AECC

El Caule abre una nueva sala de respiro en la Planta de Oncología gracias a la Asociación Española contra el Cáncer.Campillo

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

El director gerente del Compleo Asistencial Universitario de León, Caule, Alfonso Rodríguez-Hevia, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en León, acompañados de otros responsables y cargos directivos de ambas entidades, visitaron hoy la sala de respiro para pacientes y familiares que ha quedado habilitada en la planta de Hospitalización de Oncología del centro asistencia, por iniciativa de la AECC.

La sala de respiro se concibe como un espacio diseñado para ofrecer un descanso temporal a pacientes y sus familias, y está equipada de sofás, mesa y sillas, nevera y otras prestaciones. Ha sido instalada y sufragada por la Asociación Española contra el Cáncer en León. El proyecto surgió de una propuesta a la asociación del personal de enfermería de la planta, apoyada por la dirección del Hospital. “De esta feliz y múltiple confluencia, y a partir de este momento, los pacientes de cáncer del Complejo Asistencial Universitario y sus familiares podrán aprovechar una pequeña, pero cariñosa, dosis de humanización que les brinda la sociedad leonesa a través de nuestra asociación", destacó el presidente de la Asociación Española contra el cáncer en León, Estanislao de Luis Calabuig.

De Luis Calabuig indicó que el cáncer requiere una atención especial en cada momento y para cada persona, con el propósito de resolver la enfermedad con la mejor calidad de vida posible, por lo que debe ser una prioridad fijar como objetivo la humanización, abordando una atención integral, no solo por el tratamiento médico sino también para su bienestar físico, emocional y social.

“Sobrellevar el día a día en esa rutina especial de posible desasosiego puede convertirse en uno de los retos esenciales, en los que puede ser de gran ayuda disponer de un espacio que, con un diseño especial, cálido y amable, adaptado a sus necesidades, y al menos por un tiempo, rompa el esquema del trasiego clínico, donde prime la tranquilidad, brinde la posibilidad de reunirse con los familiares, o sean atendidos con más privacidad por el personal sanitario”, comentó.

El director gerente del Caule, Alfonso Rodríguez-Hevia González, dio las gracias a la asociación por esta iniciativa y por su apoyo continuo al centro hospitalario, que incluye también al voluntariado. Además, recordó que la creación de las salas de respiro es una medida incluida en el plan de humanización del Caule. Esta nueva es la quinta que se abre en el Hospital, después de las dos de Hematología, la de Pediatría -estas tres gracias a Alcles y a Alimerka- y la del Hospital Monte San Isidro. “Esa nueva sala, aunque es un espacio pequeño, tiene un gran significado, especialmente para los pacientes y sus familiares”, remarcó.