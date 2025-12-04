Renfe Mercancías y Medway tienen en vilo a 38 maquinistas de la residencia de León

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Habrá un antes y un después de este hito societario que servirá para unir el pasado de Renfe Mercancías y el futuro de Medway; la alianza tiene escritos casi todos los capítulos de esta unión que se cuece desde 2022, con algún sobresalto en el guión entre la presión sindical de la empresa pública. Habrá un antes y un después que pilla a la sección de carga del operador público con una fuerza laboral relevante en León, y casi medio centenar de operarios; la mayor parte, maquinistas, y una decena en labores de gestión. El caso es el vínculo que mercancías mantiene con la residencia de maquinistas de León, con 38 trabajadores, en una de las secciones con más exposición al riesgo que conlleva esta alianza, que funde la compañía ferroviaria epañola y el apéndice ferroviario de la naviera MSC. La dirección de Renfe se propuso meses atrás llegar a este fin de año con el acuerdo cerrado, con todos los flecos atados y definidos, aunque a expensas de que la representación sindical en la empresa pública bendiga la operación en toda su extensión. León no es una excepción en este plano; por eso, comparte con el resto del despliegue de bases de mercancías de Renfe el destino que va a deparar en el futuro la nueva alianza pública y privada. Se abre el debate sobre la opción que tendría la plantilla de maquinistas de locomotoras de carga de saltar a la sección viajeros; aunque tampoco en eso León es una excepción con respecto al resto del territorio español; más de medio centenar de maquinistas (al pie de sesenta, según fuentes consultadas por Diario de León entre bastidores del sector) están vinculados a los trenes de transporte de viajeros en la base de León. Y con unas previsiones poco halagüeñas de lograr nuevas cargas de empleo a través de más circulación o frecuencias. Los maquinistas de la base de León tienen asignado los trenes AVE a Madrid y los enlaces en Alvia a Galicia y Miranda de Ebro; los trenes de Gijón a Madrid está asignada a la base de Asturias. Se ciñe, mientras, otra amenaza para el plan diario de la base leonesa: la dirección de la operadora pública podría tener ya en fase avanzado el plan para autorizar a personal de Madrid-Atocha en la línea de León, con lo que es más que latente la opción de que estos maquinistas terminen asignados a los trenes AVE de León a Madrid. En ese flaneo que deriva del acuerdo de Renfe Mercancías y Medway que termina por afectar a más estantes de la estructura ferroviaria, tiemblan los talleres de remolcado, con poco futuro a corto y medio plazo ya con previsión de actividad sólo con locomotoras y nunca con vagones. El acuerdo que dan por cerrado ya varios medios especializados en el sector ferroviario y logístico tiene por objetivo insuflar actividad a la sección de mercancías, una división dentro de la sociedad de Renfe que suma pérdidas económicas de las que quiere huir impulsada por un socio hipervitaminado y en fase de expansión. En este ejercicio, el movimiento de Renfe Mercancías ha perdido más de un 18% de la carga transportada, mientras restó en los primeros diez meses otro 12% en la medida toneladas/kilómetro. Los primeros interesados por el cierre de la operación en León son los 38 maquinistas de mercancías.