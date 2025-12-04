Empleo público: abierto el plazo para opositar a seis plazas en San Andrés del Rabanedo

Exterior de la sede central del Ayuntamiento de San Andres del Rabanedo.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) ha anunciado la apertura del plazo para la presentación de solicitudes para cubrir seis nuevas plazas de personal laboral fijo mediante el sistema de oposición, en turno libre. Esta convocatoria busca reforzar áreas fundamentales para la prestación de servicios municipales.

El plazo para optar a estas oportunidades laborales comienza este viernes, 5 de diciembre, y permanecerá abierto durante veinte días hábiles, concluyendo el próximo 7 de enero de 2026.

Las seis plazas convocadas se reparten de la siguiente manera:

Cuatro plazas de conductor/a del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras.

Una plaza de peón/a operario/a del Servicio de Obras.

Una plaza de auxiliar de limpieza del Servicio de Limpieza de Interiores.

Con esta convocatoria de empleo público, el equipo de Gobierno local busca fortalecer de forma estable la plantilla municipal, garantizando la cobertura de puestos clave en los servicios esenciales de limpieza, mantenimiento y obras.

Consulta de bases y proceso de solicitud

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección pueden consultar las bases completas de la convocatoria, así como todos los requisitos y el procedimiento de inscripción, en los siguientes canales:

La sede electrónica del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

La información publicada en los boletines oficiales correspondientes.

El Ayuntamiento asegura que los sucesivos anuncios relativos a esta oposición se harán públicos según lo previsto en las propias bases, velando por la máxima transparencia e información durante todo el proceso.