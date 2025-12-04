Las atracciones infantiles de León programan una hora silenciosa para el disfrute de los todos niños y niñas

El entorno de la parte trasera del Palacio de los Guzmanes y el parque del Cid tendrá atracciones de Navidad en León.Marciano Perez

A partir de este sábado, las atracciones infantiles instaladas en la ciudad de León con motivo de las fiestas navideñas programarán una hora silenciosa para que los niños y niñas con necesidades especiales puedan disfrutar también de ellas. De esta manera, todos los sábados entre las 17:00 y las 18:00 horas se ha programado una hora silenciosa que consistirá en reducir la intensidad sonora y lumínica en todas las atracciones para hacerlas sensorialmente adecuadas para el disfrute de todos los niños y niñas independientemente de su discapacidad.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de León quiere fomentar la inclusión y permitir que estas instalaciones sean accesibles a todos los pequeños, incluidos aquellos que tienen una especial sensibilidad a ciertos estímulos como pueden ser el exceso de luz y sonido.

Esta hora silenciosa se realizará durante todo el periodo navideño y, a partir de este momento, se incluirá en las condiciones de todas las instalaciones de atracciones mecánicas que en diferentes momentos del año se instalan en la ciudad de León.