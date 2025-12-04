Puente Almuhey consigue una biblioteca pública y un centro cultural en la antigua estación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Puente Almuhey estrenará una biblioteca pública y un centro de usos múltiples culturales y sociales tras el reciente convenio firmado entre ADIF y la Junta Vecinal de la localidad, que incluye la cesión del edificio de la antigua estación. Con esta iniciativa se cubrirá una necesidad largamente señalada por los vecinos y se dotará a la comarca de un servicio cultural del que hasta ahora carecía.

El alcalde pedáneo, David García Brugos, ha destacado que “la apertura de una biblioteca pública y estable viene a cubrir una carencia absoluta en este tipo de servicios culturales”. “Satisfacemos también una demanda de nuestros vecinos, de todas las edades, que nos habían trasladado su anhelo de que este proyecto se materializase”, ha indicado.

García Brugos ha subrayado que una biblioteca “abre las puertas al enriquecimiento personal de todos los sectores de la población, jóvenes y adultos”. Además, según el alcalde pedáneo, la habilitación de un espacio para actividades sociales y culturales “ofrece una alternativa de ocio y formación en un territorio que actualmente carece de una oferta suficiente por parte de las administraciones”.

Para la Junta Vecinal, este proyecto demuestra que es posible garantizar servicios públicos culturales y sociales de calidad en el medio rural. “Rechazamos que el acceso a la cultura sea exclusivamente un negocio para disfrute de unas élites”, ha señalado García Brugos, quien ha reivindicado la importancia de defender lo público frente a modelos que lo cuestionan o lo abandonan.

La Junta Vecinal ha agradecido a ADIF las facilidades y el interés mostrados desde el primer momento. La cesión del inmueble se enmarca en el Plan Estratégico 2030 de la entidad, que impulsa actividades sociales y culturales en el entorno ferroviario y refuerza su compromiso con las zonas rurales de la denominada España deshabitada. Asimismo, la entidad valora que este gesto contribuye a poner en valor la línea ferroviaria Bilbao–León.

Finalmente, la Junta Vecinal ha expresado su agradecimiento a los donantes anónimos que han cedido, de manera altruista, parte de sus bibliotecas personales. Una aportación que permitirá dotar al nuevo espacio de un fondo bibliográfico inicial y que contribuirá a que el proyecto se convierta en un recurso cultural y formativo al servicio de toda la comarca.