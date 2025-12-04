San Andrés oferta seis plazas de empleo para reforzar los servicios de Obras y Limpieza

La basura desborda los contenedores de San Andrés, con sus tres camiones averiados.ángelopez

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) ha informado que este viernes comienza el plazo para presentar las solicitudes para cubrir seis plazas de personal laboral fijo mediante el sistema de oposición, en turno libre.

Las plazas ofertadas son la de operario del Servicio de Obras, una plaza de auxiliar del Servicio de Limpieza de Interiores y cuatro plazas de conductor del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles y permanecerá abierto hasta el 7 de enero.

Las personas interesadas podrán consultar las bases completas de la convocatoria, así como los requisitos y el procedimiento de inscripción, en la sede electrónica del Ayuntamiento y en la información publicada en los boletines oficiales.

Asimismo, los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán públicos en la forma prevista en las propias bases, garantizando así la máxima transparencia e información durante todo el proceso.

Con esta convocatoria de empleo público, el equipo de Gobierno Ayuntamiento de San Andrés ha trasladado que quiere reafirmar su compromiso con el empleo público y la creación de nuevas oportunidades laborales.