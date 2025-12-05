El Ayuntamiento de León incorpora dos nuevos camiones recolectores a su flota municipal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha dado un nuevo paso en la modernización del Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos al aprobar la adquisición de dos nuevos camiones recolectores de carga lateral. Esta decisión refuerza el compromiso del Consistorio leonés en materia de eficiencia y sostenibilidad urbana, permitiendo sustituir progresivamente los vehículos con más de veinte años de servicio activo. Según la resolución de la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes, la empresa FFS Equipos Urbanos SA será la encargada de suministrar estos vehículos por un importe de 699.743 euros.

Con la llegada de estos camiones, León dispone ya de nueve vehículos recolectores autocompactadores para contenedores de carga lateral, lo que permite un mejor desempeño en la gestión y transporte de residuos sólidos urbanos. El Ayuntamiento subraya que seis de los recolectores existentes superan dos décadas operativos, lo que incrementa los costes de mantenimiento y riesgo de averías. Desde el año 2019, la inversión en renovación de flota asciende a cinco millones de euros, incluyendo la incorporación en mayo de 2024 de tres fregadoras-barredoras y tres camiones tras una inversión de 1,8 millones de euros. Estas acciones apuntan a consolidar una prestación de servicios públicos más eficiente, segura y alineada con los objetivos ambientales municipales.

Mejoras en el equipamiento urbano

La Junta de Gobierno Local de este viernes ha impulsado además otras diversas actuaciones centradas en infraestructura y equipamientos municipales. En el Auditorio Ciudad de León, se han adjudicado tres contratos encaminados a subsanar carencias técnicas, con una dotación de 33.256,72 euros. El Ayuntamiento suministrará nueva iluminación, intercomunicación, microfonía, sonido y material escénico, incluyendo también la adquisición de un piano analógico vertical, dos pianos digitales y tres banquetas, así como dos sillas de ruedas plegables para mejorar la accesibilidad. Estos cambios buscan optimizar la experiencia de usuarios y profesionales en el espacio cultural de referencia en la ciudad.

Por otro lado, el Consistorio ha comunicado avances sustanciales en la rehabilitación de la antigua Azucarera Santa Elvira. Las obras de consolidación estructural y retirada de arriostramientos, aprobadas por la Junta de Gobierno Local, se prolongarán previsiblemente hasta junio de 2025, tras la prórroga otorgada. La inversión estimada supera los 4,45 millones de euros. Esta intervención permitirá preservar y restaurar las fachadas protegidas, elementos significativos del patrimonio industrial leonés, y supondrá la recuperación de un espacio histórico para su integración en la vida urbana actual.

La mejora y el mantenimiento de instalaciones deportivas municipales también han centrado parte de la agenda del equipo de gobierno. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Aquadrive SL un contrato específico de 8.736,68 euros dirigido a la piscina climatizada Salvio Barrioluengo. Las acciones previstas incluyen la reparación del canal perimetral, la lámina de PVC, el intercambiador de placas de calentamiento y la renovación de los paneles de cloración tanto de la piscina multiusos como de la de chapoteo. Estas inversiones complementan el plan aprobado recientemente, dotado con 220.000 euros, orientado a cubrir carencias detectadas y responder a las necesidades expresadas por los usuarios de la instalación.

Conmemoración histórica y promoción cultural

Mirando al año próximo, León se prepara para la conmemoración del 900 aniversario del fallecimiento de Urraca I de León, Castilla y Galicia, primera mujer que accedió al trono en Europa sin acompañamiento varonil y «asumiendo la Corona por derecho propio de herencia de su padre Alfonso VI». La Concejalía de Acción y Promoción Cultural está ultimando los detalles de la exposición ‘Reina ella. Urraca I de León’, que abrirá sus puertas en el Museo de León a partir de marzo de 2026. La muestra integrará obras del reino de León de finales del siglo XI y primeras décadas del XII, e importantes piezas procedentes de colecciones y museos españoles e internacionales, como el Louvre.

Entre las piezas relevantes, destaca el préstamo del Cristo de marfil de San Juan Ortega, gestionado con la Archidiócesis de Burgos conforme al contrato aprobado este viernes. Según la concejala Elena Aguado: «El 2026 va a ser en León el año de Urraca I, una mujer que quiso reinar, pudo reinar y lo hizo con verdadera vocación de gobierno».

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al contrato para el transporte, embalaje y almacenaje de las piezas artísticas que participarán en la exposición ‘Reina ella. Urraca I de León’. La empresa SIT Expedición Arte y Seguridad SL, por 212.435,52 euros, será responsable del traslado, embalaje y manipulación especializada, lo que facilitará la llegada a León de obras destacadas de pintura, escultura, numismática, grabado, manuscritos, textiles y orfebrería.