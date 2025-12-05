Silvia Abad recibirá el Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer en León

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León entregará el próximo miércoles día 10 en el Palacio del Conde Luna el I Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer a Silvia Abad por el poemario 'Un ser cercano', obra que el jurado ha reconocido por su "calidad estilística" y su "estilo depurado".

El premio, impulsado por la editorial Averso Poesía en colaboración con la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, ha contado con un jurado presidido por la concejala de Cultura, Elena Aguado y formado por Antonio Colinas, Eloísa Otero, Juan Matas, Antonio Manilla, Víctor M. Díez y Quintela (como representante editorial) y Eladia Guerrero, como secretaria.

Esta convocatoria, que ensalza la figura de Victoriano Crémer, recibió 20 propuestas enviadas desde diferentes puntos de la geografía española. De entre ellas el jurado destacó el trabajo de Silvia Abad por ser un libro "depurado", que utiliza los temas universales "con una gran renovación estilística", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Premio Poesía Joven Victoriano Crémer, que pretende ser un "trampolín" para talentos emergentes, consta de 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora en la colección de Averso, con una tirada de 500 ejemplares, 25 de ellos para la autora.