Cae en León una banda que generó 300.000 € en pérdidas por robos y daños a furgonetas

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de León han culminado la denominada Operación Tools con la desarticulación de un grupo criminal integrado por cinco personas, considerado responsable del inusual incremento de robos con fuerza en el interior de furgonetas y vehículos tipo “pick up” en la ciudad de León y su área metropolitana.

Tres de los integrantes —dos hombres y una mujer— han sido detenidos, mientras que otros dos han sido encartados en diligencias como investigados.

Durante los últimos meses se había detectado un fuerte repunte de este tipo de delitos, todos ellos cometidos con un modus operandi similar: fractura de ventanillas o apalancamiento de cerraduras y otros elementos de seguridad para sustraer herramientas de elevado valor económico. La reiteración del patrón llevó a los investigadores a concluir que se trataba de un mismo grupo organizado.

Investigación compleja y coordinación policial

Agentes del Grupo II de Delincuencia Urbana llevaron a cabo numerosas gestiones: análisis de denuncias, revisión de cámaras de seguridad, toma de declaraciones, controles en centros de tratamiento de residuos, verificación de la trazabilidad de las herramientas sustraídas y amplios dispositivos de vigilancia.

Estos trabajos permitieron identificar a los miembros del grupo, que actuaban con reparto de funciones y cierto grado de sofisticación, pese a no disponer de una estructura jerárquica estable.

Un grupo altamente activo que actuaba siempre de noche

Los delincuentes recorrían en horario nocturno la ciudad y sus barrios periféricos en busca de vehículos de empresas de oficios, con la certeza de que en su interior encontrarían herramientas profesionales de alto valor.

Una vez seleccionado el objetivo, ejecutaban el robo en zonas poco transitadas y sin cámaras próximas, ocultando temporalmente la mercancía en contenedores para retirarla más tarde.

Gracias a los dispositivos de vigilancia, los agentes interceptaron a los sospechosos en tres ocasiones inmediatamente después de cometer los robos, recuperándose la totalidad del material sustraído, que fue devuelto a sus propietarios.

La investigación, en la que colaboró activamente la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de León, permitió también constatar que el grupo residía en un inmueble ocupado en el centro de la ciudad.

Dos de los cabecillas se conocieron en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas y, una vez cumplida su condena, se asociaron para iniciar estos delitos. Una tercera persona detenida colaboraba directamente en los robos, mientras que los otros dos investigados ofrecían apoyo logístico y realizaban vigilancias.

Entrada, registro y detenciones

Con autorización judicial, se estableció un amplio dispositivo para practicar la entrada y registro en el inmueble, contando con el apoyo operativo de la UPR de León.

La actuación concluyó con la detención de tres integrantes del grupo y la tramitación como investigados de los otros dos.

Durante el registro se intervinieron numerosos efectos sustraídos, cuya recuperación está permitiendo acreditar nuevos delitos además de favorecer su devolución a los propietarios.

Los investigadores estiman que los daños ocasionados, incluyendo roturas de ventanillas, apalancamientos de cerraduras, valor del material sustraído y el lucro cesante sufrido por los profesionales afectados, ascienden a cerca de 300.000 euros.

En varios casos, los delincuentes llegaron a repetir el robo en el mismo vehículo, esperando a que el propietario repusiera las herramientas para sustraerlas nuevamente.

Los detenidos, junto con las diligencias practicadas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de León.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones.