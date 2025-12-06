La asociación ferroviaria Reino de León anima a “salir a la calle” contra la propuesta de Feve

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

“Las mentiras ahora se disfrazan con la solución provisional que será definitiva, como que se protegen las vías cuando en realidad se entierran o que los trenes funcionan con alta tensión”. Es una de las afirmaciones de la asociación ferroviaria Reino de León, que anima a los ciudadanos a “salir a la calle” para rechazar los planes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para completar con autobuses eléctricos el trazado de Feve hasta el centro de la capital -Estación de Matallana- desde el apeadero de La Asunción.

Para el colectivo, “las mentiras cada vez son más descaradas y el engaño cada vez es más desgraciado y el dinero de los impuestos no puede ir en contra de soluciones técnicas viables. Se paga impuestos para lograr servicios públicos, no para que los entierren”, señalan en alusión al proyecto para cubrir con asfalto el trazado ferroviario en ese tramo; solución de la que se habló como provisional pero que consideran que apunta a convertirse en definitiva.

“Cendón y Courel se convierten en los brazos ejecutores desde León, de las barbaridades de Óscar Puente, uno de los peores ministros de Transportes de la historia para los intereses de León”, señalan en un comunicado y añaden que “el negacionismo de las soluciones técnicas del Gobierno no solo pasa por no comprar los trenes, sino que además mienten y meten miedo con mentiras como que los trenes funcionan a 10.000V (voltios)”. A su juicio, “el grado de cinismo y estupidez del Ministerio ofende y atenta contra los leoneses, que rechazan esta nueva imposición del gobierno sin contemplar otras soluciones técnicas. Estas medidas demuestran intransigencia y un nuevo intento del Gobierno por cerrar totalmente Feve”.