Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, conocido por su papel como presidente y consejero delegado de El Enebro, sociedad matriz de las bodegas Vega Sicilia, ha fallecido este sábado a los 66 años. Su muerte representa el adiós de uno de los empresarios más influyentes de la enología española, así como uno de los herederos del legado empresarial de David Álvarez Díez, fundador de Grupo Eulen.

El directivo deja esposa y cuatro hijos. Su trayectoria ha estado marcada por la dirección de El Enebro y por su activa participación en la evolución de importantes compañías.

Trayectoria empresarial y legado familiar

Nacido en Crémenes (León), Juan Carlos Álvarez Mezquíriz cursó su bachillerato en el Colegio Santiago Apóstol de Bilbao y se licenció en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus logros empresariales destaca el papel que desempeñó como consejero delegado en Grupo Eulen y su paso por los consejos de administración de grandes entidades financieras como Argentaria o el posterior BBVA, lo que le sitúa como una figura central en el tejido empresarial español de las últimas décadas.

El Enebro abarca la práctica totalidad de Vega Sicilia (99,99%), así como el 99,99% de Tokaj Oremus en Hungría, el 100% de Bodegas Alión, Pintia, Deiva y Albalia Autor Inversiones, el 49,98% de la francesa Europvin y el 50% de Bodegas Benjamin Rothschild & Vega Sicilia. También mantenía el control casi total del Núcleo de Explotaciones Agropecuarias de León, Finca El Quexigal y mitad del capital de QX Pa1ace2.