E. Leclerc León regala más de 6.000 euros en cestas con productos leoneses

Hasta el sábado 20 de diciembre por compras superiores a 10 euros en el hipermercado y supermercados de E. Leclerc León, participas en el sorteo por urna, de 40 cestas de productos leoneses, valoradas en más de 160 euros cada una, con esta campaña una vez más Leclerc quiere transmitir y apoyar al producto local, asegurando que una mesa de Navidad puede estar representada perfectamente con productos leoneses, y que su calidad es superior a cualquier otro producto de ámbito nacional. De esta manera se quiere agradecer a los clientes la confianza prestada y que puedan conseguir una de las cestas sorteadas.