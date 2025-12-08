Villaquilambre lanza el mapa digital que geolocaliza sus mil contenedores

Al Ayuntamiento de Villaquilambre le gustan los mapas interactivos. Ya reflejó en uno de ellos en 2022 la friolera de 110 hitos de su patrimonio y ahora se atreve con el casi millar de contenedores de basura (938) que están distribuidos en sus diez localidades.

En un paso de mejora y transparencia de su servicio de recogida selectiva de residuos, este Ayuntamiento del área metropolitana leonesa ha puesto a disposición de sus vecinos un mapa digital que geolocaliza la ubicación exacta de todos esos recipientes. Una valiosa información que está disponible en la página web y permite al usuario interactuar directamente con el contenido, en lugar de solo observarlo. El mapa, en realidad son tres, porque diferencia los contenedores amarillos, los azules y los marrones. Quien entre puede desplazarse, hacer zoom, activar o desactivar capas de información.

Al hacer clic en el punto deseado se abre un desplegable en rojo con una flecha, que en un nuevo clic lleva a la calle y posibilita saber cómo llegar y en cuanto tiempo desde donde se esté al activar una ruta sobre el callejero. La medida responde al crecimiento sostenido de la población municipal, que ha llevado a la ampliación de rutas y a la dotación de nuevos medios para mantener y mejorar los estándares del servicio en sus diez localidades. En concreto, y por colores, se geolocalizan los 90 contenedores de vidrio (más 8 Iglú y 16 de 90 litros específicos para hostelería), 103 para envases, la misma cantidad para papel y cartón, 46 de siega y poda y 411 orgánicos de 800 litros y 161 de tipo Nord.

Para optimizar la recogida y mejorar la estética, los orgánicos de mayor tamaño se están renovando por los del modelo Nord en las localidades de Navatejera y Villaobispo. Uno de los aspectos más destacados es la implementación de contenedores específicos para la recogida de residuos de siega y poda. Esta medida, pionera en la provincia de León, soluciona un problema recurrente para los vecinos con jardín en épocas concretas del año y trata de ofrecer una solución acomodada a sus necesidades.

el equipo humano

El servicio se sustenta en un equipo humano de 26 trabajadores de recogida y limpieza viaria y una flota de vehículos y maquinaria que incluye 2 camiones portacontenedores, 1 camión recolector-compactador, 2 cuchillas quitanieves y 2 esparcidores de sal, además de vehículos ligeros de apoyo (1 Pick-up y 1 furgoneta).

El municipio dispone también de un Punto Limpio fijo y otro Punto Limpio Móvil para los residuos especiales. El alcalde, Vicente Álvarez, destaca que «esta herramienta digital supone un ejercicio de transparencia y eficiencia». Y aclara que desde el tripartito «queremos que cada vecino pueda ubicar rápidamente el contenedor que necesita, facilitando así su colaboración. Nuestro objetivo no es solo mantener un servicio de calidad, sino mejorarlo constantemente para estar a la altura del crecimiento de nuestro municipio».

Incremento del reciclaje

La concejala de Parques y Jardines, Medio Ambiente y Servicio de Aguas, Francisca Paz Mozo, pone en valor el esfuerzo municipal para facilitar este mapa digital interactivo para facilitar el reciclaje a los vecinos. También valora «la ampliación de rutas y la dotación de nuevos contenedores, incluyendo la recogida pionera de siega y poda en León, lo que demuestra nuestro compromiso medioambiental.

El notable incremento en la recogida de las diversas fracciones es gracias a la colaboración diaria del ciudadano, que es nuestro mejor aliado para un Villaquilambre limpio y sostenible».

Teléfono de emergencias y mapeo de 53 kilómetros cuadrados

Los contenedores están diseminados por las diez localidades del municipio de Villaquilambre, que es extenso porque posee 53 kilómetros cuadrados desde su punto más elevado, el Alto de la Vallina (1.028 metros), al más bajo en el Soto de la Candamia (820 metros).

En caso de necesitar informar sobre cualquier incidencia relacionada con la recogida de residuos, el Ayuntamiento indica que los ciudadanos pueden contactar con el teléfono 987.28.72.01, donde serán atendidos por técnicos municipales para resolver situaciones puntuales y urgentes. Los contenedores de las 29 instalaciones municipales también figuran en el mapa interactivo.