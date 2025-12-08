Lunes más frío y con nubes: la previsión del tiempo para hoy en León
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican un lunes 8 de diciembre marcado por la inestabilidad en la provincia de León, con cielos grises, lluvias débiles y un ligero descenso en los termómetros.
Se espera una jornada con predominio de cielos nubosos en la primera mitad del día. Posteriormente, se irán alternando con intervalos nubosos a partir de la tarde, si bien seguirán predominando las nubes bajas.
La Aemet no descarta la presencia de brumas y bancos de niebla en zonas de montaña. En cuanto a las precipitaciones, serán débiles y dispersas, localizándose principalmente en el extremo occidental, y con mayor probabilidad de producirse durante la tarde, según apunta el portal especializado en meteorología Meteored.
Las temperaturas experimentarán un ligero descenso generalizado. Los valores térmicos se mantendrán frescos y propios de la estación, oscilando entre los 4 y los 7 grados de mínima y registrando máximas entre los 11 y los 15 grados en la mayor parte de la provincia.
El viento soplará de componente sur y suroeste, con carácter flojo a moderado. Se prevén algunas rachas fuertes en cotas altas de la Cordillera Cantábrica a últimas horas del día.
Predicción semanal:— AEMET (@AEMET_Esp) December 8, 2025
Hoy: lluvia en el litoral gallego; temporal marítimo en el litoral gallego y cantábrico al menos hasta el miércoles.
Martes: lluvia en el oeste peninsular, en Galicia intensas y persistentes; rachas de viento muy fuertes en el extremo norte peninsular.
pic.twitter.com/tSVngqq3Yg