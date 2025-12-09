El leonés Héctor Montes gana el concurso del Cartel de Navidad de León con su obra ‘Pulchra leonina’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las fiestas de Navidad de León ya tienen cartel. La obra elegida es ‘Pulchra leonina’ del artista leonés afincado en Valencia Héctor Montes Nicolás. Su propuesta será la encargada de ilustrar la programación navideña desarrollada por el Ayuntamiento de León para estas fechas tan especiales en las que las propuestas están pensadas principalmente en los más pequeños. El premio está dotado con 1.250 euros.

El jurado ha destacado las “líneas finas y el aire frío del invierno” que se reflejan en esta obra que, al mismo tiempo, “recoge los colores de León y de la Catedral con una visión muy original”. Los dos accésits también han reconocido el trabajo de otros dos leoneses: el segundo puesto ha sido para David Santiago Prada con ‘Navidad, luz de invierno’ y el tercero para Nerea Monterde Fuertes con ‘León respira Navidad’. Están dotados con cien y cincuenta euros respectivamente.

El propio autor explica que el cartel “nace de un gesto íntimo y casi instintivo: volver a mirar el rosetón de la Catedral de León como lo hacía cuando era niño. No desde la razón, ni desde el análisis arquitectónico, sino desde esa emoción visceral que me provocaba su belleza”. Para ello ha usado la técnica de acuarela con lo que ha querido reivindicar “lo frágil, lo artesanal y lo auténtico”. Representa el rosetón como un copo de nieve y transforma el símbolo popular de León en una metáfora de celebración. Es una reinterpretación minimalista, pero profundamente reconocible, añade.

Sobre el autor

Héctor Montes es un diseñador multidisciplinar de 21 años, nacido en León, pero que ahora reside en Valencia, donde trabaja como diseñador. Su trabajo, explica, explora la intersección entre naturaleza, artesanía, tradición, ciencia y futuro.

He desarrollado proyectos como CHICLE-T, un puff rosa gigante para recordarnos la ilusión de volver a ser niños. La Valentina Fiesta Urbana, una exposición en plena calle para acercar la mejora urbana a la ciudadanía. O KORE, un electrodoméstico para mejorar la salud de las personas utilizando brotes de semillas, reinventando la micro agricultura urbana.

32 trabajos presentados

En esta edición se han presentado un total de 32 trabajos en tiempo y forma. El jurado ha estado compuesto por David García Iglesias, redactor de La Nueva Crónica; Ramiro J. López Lobato, jefe de fotografía de El Diario de León; Ana González Barriada, redactora de Leonoticias; Benita Espadas, responsable de Comunicación de Editorial Mic; Conrado Zurdo, profesor de dibujo y escultura de en la EASCRBC de León; Margarita Carnero, directora de la galería de arte Ármaga León; Germán Pérez, ganador del cartel anunciador del Carnaval 2025; Nuria Esther Fernández, técnica del Ayuntamiento de León como secretaria, y Camino Orejas, concejala de Comercio, como presidenta.