Una fintech de León vence al gigante estadounidense de las criptomonedas

Una fintech de León ha conseguido una victoria legal ante el gran gigante estadounidense de las criptomonedas.

A mediados de 2022, Circle anunció el lanzamiento de una stablecoin denominada “Euro Coin”, lo que generó preocupación en EurocoinPay por la posible confusión que esto podría provocar en el mercado, dado el uso ya extensivo y consolidado de la marca “Eurocoin”. Ante la negativa de Circle de cesar voluntariamente en el uso de ese signo, y tras intentar resolver el asunto amistosamente, EurocoinPay se vio obligada a presentar medidas cautelares ante el Tribunal de Marcas de la Unión Europea, con el objetivo de proteger sus derechos de marca.

Circle respondió con una serie de acciones legales ante la EUIPO, solicitando la nulidad de varias marcas de EurocoinPay bajo el argumento de que el término “Eurocoin” carecía de distintividad. Sin embargo, la EUIPO rechazó todas las solicitudes de nulidad, confirmando la validez de los registros de EurocoinPay. Si bien Circle decidió interponer recurso contra estas decisiones, la EUIPO desestimó las mismas, confirmando la distintividad de la marca “Eurocoin” para “servicios financieros relacionados con criptomonedas”, entre otros.

En este contexto, Circle optó por abandonar el uso de la denominación “Euro Coin” y cambiar el nombre de su stablecoin a “EURC” en 2024, denominación que sigue siendo implementada en la actualidad por la empresa estadounidense. Como consecuencia de esta retirada voluntaria, EurocoinPay desistió de las medidas cautelares iniciales, por haber alcanzado su principal objetivo: poner fin a un uso infractor de un signo distintivo propiedad de EurocoinPay, ya que, si es verdad que hicieron uso de nuestro nombre de marca durante un largo periodo de tiempo, situación que, de mantenerse, podría haber generado un serio perjuicio reputacional y comercial.

A pesar de que Circle ya había decidido utilizar la denominación “EURC”, a principios de 2025 presentó una demanda ante el Tribunal General de la UE, solicitando la nulidad de la resolución de la sala de recursos de la EUIPO. No obstante, Circle desistió de esta solicitud (a finales de mayo de 2025, justo antes de su salida a bolsa) declarando dicho Tribunal el sobreseimiento del procedimiento en agosto de 2025.

Este desenlace refleja la importancia estratégica de proteger los activos intangibles en sectores altamente competitivos como el de los criptoactivos, cuestión que, como se ha puesto de manifiesto, es una alta prioridad en EurocoinPay, del mismo modo que lo es el prestar servicios bajo los más altos estándares de calidad, situación que ha llevado a EurocoinPay a solicitar ante la CNMV la autorización como proveedor de servicios de criptoactivos, con el objetivo de confirmar y consolidar su posición en el mercado cripto.

En todo caso, EurocoinPay seguirá atenta a cualquier intento futuro de uso de denominaciones similares por parte de terceros, y reitera su compromiso con la protección de sus derechos de propiedad industrial y con una competencia leal y transparente en el ecosistema de los criptoactivos.