León registra tres accidentes en una tarde negra para el entorno de la capital

Ambulancia en el área de Urgencias del Hospital de León.MARCIANO PÉREZ

Una colisión en Sariegos y dos atropellos en Padre Isla y Juan Madrazo dejaron un saldo negativo para la tarde del martes, que tuvo trabajo intenso en el Servicio de Emergencias 112.

Por orden cronológico, los incidentes comenzaron en Sariegos. A la las 15.30 horas, en la carretera N-630, a la altura del kilómetro 139, se produjo una colisión entre una furgoneta y un turismo, con un herido, consciente.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.

A las 16.34 horas hubo un atropello en la calle Juan Madrazo, confluencia con la calle Lucas de Tuy. Un turismo arrolló a un peatón, varón de unos 70 años. El herido estaba consciente y que se quejaba de un golpe en una pierna.

Se dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.

Hubo otro atropello en León, a las 17.16 horas, en la avenida Padre Isla, en el paseo de cebra con la calle Luis Salvador Carmona. Resultó herida una mujer de 62 años a quien un turismo golpeó en una rodilla, herida leve.

Se dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.