Ideas de regalo gourmet para foodies en Navidad: El Capricho trae el mejor buey a tu mesa estas fiestas

En un mundo que corre deprisa, hay regalos que nos devuelven al origen. Regalos que no son objetos, sino gestos: una mesa compartida, un aroma que despierta la memoria, un viaje íntimo hacia la tierra, la paciencia y la autenticidad. En El Capricho de José Gordón, cada Navidad se vive así: como un tiempo para agradecer, detenerse y elegir con sentido.

Estas fiestas, El Capricho propone una selección de regalos que celebran el sabor verdadero y las experiencias que perduran: packs de carne y vino para disfrutar en casa, y experiencias en su finca, que combinan gastronomía, paisaje y descanso. Dos maneras de regalar emoción, origen y verdad.

Packs de producto: el regalo para los verdaderos amantes del buey y la vaca

Estos packs no son solo carne: son una invitación a recrear en casa la experiencia de un templo cárnico único en el mundo. Cada pieza ha sido seleccionada con el mismo criterio con el que José Gordón cría, madura y cuida a sus animales: tiempo, nobleza y respeto.

Caja Especial Buey El Capricho PVP: 368€El sabor más profundo y elegante del buey criado en libertad y maduración individualizada, comprendiendo cada pieza, su edad, su grasa subcutánea, infiltración en el músculo, etc.Incluye una selección de piezas premium de buey madurado, pensada para quienes ya conocen la excelencia asadora de El Capricho.

Caja Especial Buey y Vaca El Capricho PVP 231€Una propuesta que reúne la profundidad en boca del buey y el momento óptimo de la vaca vieja: dos texturas, dos almas, una misma filosofía.

Caja Meatlovers Buey PVP: 139€El regalo perfecto para los apasionados de la carne: piezas pensadas para disfrutar, celebrar y descubrir la profundidad del sabor verdadero.

Experiencias para regalar: la magia de El Capricho en vivo

Para quienes buscan un regalo vivencial, El Capricho ofrece experiencias que combinan gastronomía, alojamiento y conocimiento del proyecto. Una manera de regalar un viaje sensorial y emocional al corazón de la finca.

Algunas de las opciones destacadas:

Menú Esencial para dos: precio 320 € IVA incluido. Incluye dos menús Esencial (disponibles para comer o cenar según el horario) maridado con el vino “El Chano”, producido en los viñedos del Valle del Jamuz.

Menú Esencial + Noche en el Hospedaje Doña Elvira: por 430 € IVA incluido. Aparte del menú para dos, esta opción ofrece una noche en el Hospedaje Doña Elvira, el pequeño hotel rural propiedad de El Capricho, con desayuno incluido.

Menú Homenaje + Visita guiada + Alojamiento: por 580 € IVA incluido. Incluye dos menús Homenaje —la experiencia gastronómica más completa—, una visita guiada a la finca de los bueyes, las bodegas y los viñedos, más una noche en Hospedaje Doña Elvira con desayuno.

Hospedaje Doña Elvira

Situado en Jiménez de Jamuz, a pocos pasos del restaurante y la bodega, el Hospedaje Doña Elvira es un alojamiento íntimo que honra la memoria de la madre de José Gordón, “una anfitriona silenciosa, dedicada y sensible”.

Sus habitaciones, sencillas, amables y cuidadas hasta el más mínimo detalle, ofrecen una estancia calmada y auténtica, en sintonía con la filosofía del proyecto: calma, memoria y conexión con la tierra.

Las visitas guiadas: un viaje al origen

Las visitas guiadas de El Capricho son una inmersión en el corazón del proyecto: un recorrido por la finca donde pastan los bueyes, las bodegas donde reposan los vinos y los espacios donde nació esta forma de entender la vida, el tiempo y el sabor. Una experiencia que revela la verdad silenciosa que sostiene cada plato.

Los menús: esencia y homenaje

Los packs con alojamiento incluyen los menús más representativos del proyecto:

Menú Esencial: steak tartar, cecina curada, ensalada, chuleta de buey premium y postre de tarta de manteca de buey y helado.

Menú Homenaje: un recorrido por la trayectoria de José Gordón con platos como roastbeef de picaña, tiradito de lomo bajo madurado, morcilla de buey, tuétano asado con cítricos, chuleta selección José Gordón, guarniciones, postres caseros y el vino El Chano.

Una Navidad para regalar sentido

En El Capricho, cada regalo es una forma de honrar lo que importa: la familia, el tiempo, la tierra, los oficios y la belleza de lo sencillo. Regalar El Capricho es regalar verdad, memoria y emoción. Una mesa compartida. Un viaje. Un instante que permanece.

El Capricho de José Gordón

En el corazón de la España profunda, donde el tiempo aún transcurre al ritmo del campo y la verdad se cuece a fuego lento, existe un lugar que ha elevado la carne a su máxima expresión. El Capricho, nacido del sueño y la pasión de José Gordón, no es solo un restaurante: es un universo paralelo donde se rinde culto y homenaje al buey y donde, alrededor de este, se crea una liturgia. El Capricho de José Gordón es un canto a la vida y a la tierra.