Empresarios leoneses, asturianos y gallegos piden una estrategia compartida para el desarrollo económico del noroeste

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha organizado, en Santiago de Compostela, una reunión de trabajo entre Asturias, León y Galicia sobre: “Infraestructuras para el Noroeste: Conectando Territorios, Impulsando Futuro”.

El objetivo ha sido continuar con la anterior reunión celebrada en Asturias, en el pasado mes de noviembre, y abordar retos comunes en infraestructuras, financiación europea y resiliencia territorial. Esta cita vuelve a constituir un medio para expresar la preocupación del empresariado asturiano, leonés y gallego sobre asuntos tan relevantes como el Corredor Atlántico, las autopistas de peaje y el nuevo marco financiero plurianual (MFP) de la Unión Europea.

En esta jornada, han participado Adolfo García-Ciaño, director Institucional Noroeste del Banco Sabadell, entidad patrocinadora del evento; María Martínez, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia; Alejandro Jesús Calvo, consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias Gobierno del Principado de Asturias; José Luis Sanz, consejo de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León; Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG); María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); y Juan María Vallejo, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y vicepresidente CEOE Castilla y León.

Compromiso común

CEG, FADE y FELE reafirman, nuevamente y de forma pública su compromiso con una estrategia compartida para el desarrollo económico del noroeste español, basada en la mejora de las infraestructuras como factor de competitividad y resiliencia territorial, así como también con una gestión eficiente de los recursos europeos.

Abogan en definitiva en poder fortalecer la cooperación entre sus respectivos territorios, para el impulso de proyectos comunes en materia logística, energética, tecnológica y medioambiental, que refuercen la posición del eje atlántico en el conjunto del Estado y de la Unión Europea.

Autopistas de peaje

En el caso de Galicia, Juan Manuel Vieites ha explicado que “varias autopistas de peaje en nuestros respectivos territorios lastran la competitividad empresarial. En el caso gallego, se traduce en la necesidad de avanzar hacia la gratuidad de la AP-9, una vía esencial que vertebra Galicia de norte a sur y que carece de alternativas reales para la mayoría de la población. No se trata solo de una reivindicación histórica, sino de una cuestión estratégica para el desarrollo económico y social de Galicia”.

Por otra parte, añade que “la gratuidad o una gestión gallega de la autopista no debe convertirse en una futura hipoteca para Galicia, sino en una palanca para el crecimiento, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de Galicia en el conjunto de España”.

Desde FELE, su presidente, Juan María Vallejo, remarcó la situación de León, donde las autopistas AP-66 (León-Asturias) y AP-71 (León-Astorga) continúan representando un obstáculo directo a la actividad económica y a la vertebración del noroeste. En ese sentido, solicitó avanzar hacia su bonificación sustancial o eliminación progresiva para que las empresas operen en igualdad de condiciones con el resto del país.

En sintonía con sus homólogos, María Calvo, presidenta de FADE, ha sido tajante respecto a la autopista del Huerna (AP-66), principal vía de comunicación de Asturias con la Meseta. Calvo ha calificado el peaje como un “lastre competitivo que funciona, de facto, como un arancel para la industria asturiana”. La presidenta de FADE ha exigido medidas inmediatas para la bonificación al transporte profesional y ha alertado sobre la necesidad de garantizar la fiabilidad de la vía, cuyos recientes problemas de mantenimiento añaden incertidumbre a la cadena logística regional.

Corredor Atlántico

Es urgente avanzar en su ejecución: una infraestructura ferroviaria clave para conectar los puertos del noroeste con el resto del continente europeo. El desequilibrio inversor respecto al eje mediterráneo debe corregirse para garantizar la cohesión económica y territorial.

Es necesario acelerar plazos, priorizar inversiones y culminar las infraestructuras que garanticen la competitividad del noroeste, en pie de igualdad con otras zonas de España, aprovechando las sinergias de relación con nuestra fachada marítima.

Inciden en que siguen desconociendo el texto del plan director y es indispensable constituir la comprometida comisión de seguimiento con FADE, FELE y CEG, que permita articular esta imprescindible cooperación público-privada. Exigen que se presente el plan director con cronograma y recursos concretos.

Entre las cuestiones pendientes, imprescindibles para Galicia, Vieites incide en la necesidad de “apostar por la intermodalidad; concluir la interconexión de los principales puertos de Galicia con el ferrocarril de mercancías; impulsar la incorporación de la conexión por Vigo-Ourense-Monforte; adelantar la de A Coruña-Lugo Monforte; concluir la línea de AVE Madrid–Galicia; y que el AVE con Portugal sea por fin una prioridad, elemento imprescindible del desarrollo de la eurorregión”.

El presidente de FELE, por su parte, detalló las principales demandas de León: abordar de manera urgente una alternativa realista al nudo de Manzanal, que limita hoy la conexión con Galicia; desbloquear definitivamente la plataforma intermodal de Torneros; reabrir la Ruta de la Plata para recuperar una conexión histórica norte-sur; avanzar con firmeza en la autovía A-76 (Ponferrada-Ourense); potenciar el aeropuerto de León como infraestructura de carga; y reforzar el Polígono Industrial de Villadangos para consolidarlo como motor logístico e industrial del noroeste. Según afirmó, “estas inversiones no solo conectan nuestras empresas con los mercados nacionales e internacionales, sino que son esenciales para la vertebración territorial, la cohesión del norte-noroeste y la reducción de nuestra creciente periferia”. También insistió en la necesidad de garantizar una gestión eficaz y eficiente del Corredor Atlántico a largo plazo, capaz de consolidar a la provincia como nodo logístico y puerta de entrada al noroeste.

Por parte de Asturias, María Calvo ha puesto el foco en la urgencia de resolver la “última milla” para rentabilizar la Variante de Pajares. Ha señalado como prioridad absoluta la conexión ferroviaria efectiva de la ZALIA (Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias) con los puertos de Gijón y Avilés, para que actúe como verdadero nodo intermodal del Noroeste.

Nuevo Marco Financiero de la UE

Señalan que resulta prioritario participar en la medida de sus posibilidades en la planificación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE que afectará durante los próximos años a la competitividad del ecosistema empresarial de las tres comunidades autónomas.

Añaden que la Política de Cohesión es una de las herramientas más importantes de la Unión Europea, que ha hecho una contribución esencial a la convergencia de los territorios, apoyando inversiones en infraestructuras esenciales de todo tipo: de transporte, energéticas, servicios…Por ello, esperan que, en este próximo período, no solo la Política de Cohesión, sino el Marco Financiero Plurianual siga apostando en conjunto por la cohesión de los territorios y apoyando las infraestructuras críticas del noroeste y en particular las infraestructuras de transporte, como base de la competitividad y de la convergencia real de Asturias, León y Galicia, con el resto de la Unión Europea.