Ebury busca ampliar su plantilla hasta los 300 empleados en León

Ebury, la fintech global especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, enfocada en el mercado pyme con actividad exterior, tiene previsto incrementar la plantilla en su sede de León en casi un 400% hasta 2028, lo que supondría para la compañía pasar de los 80 empleados con los que cuenta en la actualidad hasta los 300.

Se cumplen ahora dos años desde la implantación de Ebury en León, una efeméride que la fintech ha querido celebrar y compartir con la ciudadanía haciendo visible su marca mediante una proyección de luz sobre la fachada de la Casa Botines durante la tarde-noche del viernes 12 de diciembre.

Coincidiendo con este aniversario, la compañía anuncia que se propone reforzar en los próximos tres años su estructura en la capital leonesa para acompañar el crecimiento que viene registrando anualmente su cifra de negocio a nivel global, situado en el entorno del 30%.

La oficina de León forma parte de la estructura operativa con que cuenta Ebury en España, integrada por otras tres oficinas -Madrid, Málaga y Barcelona- y su cometido es apoyar las operaciones globales de la compañía. Actualmente, la fintech está presente, con medio centenar de oficinas, en más de 30 mercados internacionales.

Desde la oficina situada en Eras de Renueva, Ebury ayuda a las empresas, en especial pymes con actividad internacional, con soluciones de caja, liquidez y riesgo de mercado en todo el mundo.

Desde su establecimiento en León en 2023, Ebury ha ido ampliando las competencias que asume esta sede. A los equipos de tesorería con que comenzó a trabajar en ese momento, se han ido sumando hasta hoy otros multidisciplinares de finanzas, pagos internacionales, operaciones de financiación, prevención de blanqueo de capitales y recursos humanos.

Hasta 2028, Ebury seguirá incorporando a su sede en León perfiles profesionales con una marcada proyección internacional. “Buscamos talento multicultural procedente de distintos países, con experiencias académicas en el extranjero, como programas Erasmus o estancias de estudio en otros mercados. Nuestro objetivo es captar a profesionales junior o recién graduados universitarios en áreas clave como finanzas, economía y derecho, que aporten una visión global y una fuerte capacidad de adaptación”, declara Diego Llorente, director de Ebury en León.

Con el fin de atraer perfiles profesionales cualificados a la compañía, Ebury mantiene convenios de colaboración con la Universidad de León, la Universidad de Braganza y la Universidad de Oviedo.

“El trabajo que ofrecemos es atractivo. Aplicamos datos e inteligencia artificial a procesos financieros complejos y, con el conocimiento de las personas, damos soluciones a nuestros clientes que los bancos tradicionales no están en disposición de ofrecer. Además, trabajamos con clientes en todos los rincones del planeta, en idiomas locales y en inglés”, continúa Diego Llorente, quien añade que “el plan de carrera que ofrece Ebury es ambicioso y permite un crecimiento profesional tanto horizontal como vertical poco común en nuestro país”.

Actualmente, dos terceras partes de la oficina de Ebury en León proceden de la capital y del Bierzo, aparte de Portugal, Asturias y de otras provincias colindantes. No obstante, se trata de una oficina multicultural en la que conviven trabajadores de 13 nacionalidades diferentes de 4 continentes (Asia, África, América y Europa).

“Queremos de aquí a 10 años ser el mejor empleador del sector en el norte de España. Que nuestros “Eburians” se sientan orgullosos, realizados y recompensados por formar parte de Ebury”, concluye Diego Llorente.