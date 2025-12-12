León aprueba 100.000 euros para renovar el pavimento de la pista polideportiva del Pabellón de San Esteban

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno Local la renovación de la pista polideportiva del Pabellón San Esteban con una inversión cercana a los 100.000 euros. Los trabajos serán realizad por por la empresa Medulio Servicios y Obras, SL.

Las obras se tendrán que ejecutar en el plazo de dos meses previsto en el proyecto de intervención mínima realizado y tendrán un plazo de garantía de 5 años. Esta actuación permitirá realizar una renovación del pavimento que superará las distintas actuaciones que el Ayuntamiento en sucesivos años ha ido realizando diversas tanto de lijado como barnizado del pavimento existente y que ya no admite más, ya que el pavimento actual que se sustituirá es de tarima de madera por encima de tablero de madera aglomerada.

Antes de la instalación del nuevo sistema, los trabajos se concentrarán en la retirada del sistema completo del pavimento de toda la pista del pabellón, es decir, todas las capas existentes.

Con esta demandada actuación por parte de los usuarios, se cumplirá con la normativa a la hora de instalar este tipo de pavimentos y permitirá albergar las competiciones del máximo nivel. El área-elástico tendrá un acabado en tarima multicapa de haya con un espesor total de 41 milímetros.

La Concejalía de Deportes continúa invirtiendo en la mejora de las distintas instalaciones deportivas de la ciudad para mantenerlas en el mejor estado posible, atendiendo de este modo a las demandas de los usuarios de estas.

Ayudas al estudio

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de ayudas por valor de 12.798,32 euros al estudio para estudiantes de enseñanzas universitarias oficiales de grado en la Universidad de León, así como de ciclos formativos de grado superior en centros de la ciudad.

Estas ayudas tienen por finalidad apoyar el acceso a la formación universitaria y profesional de la ciudadanía leonesa, con el fin de retener el talento y se conceden en régimen de concurrencia competitiva, siendo una subvención al estudio por medio del pago de los derechos de matrícula para el alumnado.

El abono de las ayudas se realizará como pago único mediante ingreso en el número de cuenta facilitado por los beneficiarios y se considerará como justificación del gasto la acreditación del pago de los derechos de matrícula en el que consten los créditos en los que está matriculado y el pago de estos.

Pasarela peatonal sobre el Bernesga

Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al encargo a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, (Somacyl), al ser un medio propio personificado del Ayuntamiento de León, para ejecutar la pasarela peatonal sobre el Río Bernesga de conexión entre el paseo de Salamanca y el paseo de la Condesa en el término municipal de León conforme al proyecto y la documentación técnica rectora que rige el encargo.

Este proyecto fue presentado ayer por el alcalde, José Antonio Diez, y el portavoz de la UPL en el Ayuntamiento, Eduardo López Sendino, al tratarse de uno de los proyectos que han impulsado en este mandato.

Con una inversión de casi dos millones de euros, la nueva pasarela tendrá una longitud de 92 metros y un ancho de 5 metros, configurándose una calzada con un carril peatonal y un carril bici. La pasarela se sustentará sobre dos pilas interiores al encauzamiento, una a cada lado del cauce.

Esta nueva infraestructura se la falta de conexiones entre ambos márgenes del río. Además, estará cubierta y protegida ante inclemencias meteorológicas del viento y lluvia en el tramo de cruce sobre el río. Contará también con soluciones técnicas de pavimentos que eviten resbalones y acumulaciones de agua o nieve.

Nueva línea de pretratamiento de materia orgánica

Además, el ayuntamiento de León invertirá 1.634.449,51 euros en la construcción de una instalación nueva que permitirá realizar el pretratamiento para la fracción de materia orgánica de la recogida de residuos.

Para ello, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al encargo que se realizará a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que tendrá siete meses para la ejecución de los trabajos que están sufragados por los Fondos Europeos Next Generation-EU y que permitirá al Servicio de Recogida avanzar en la implementación y recogida posterior del contenedor de basura orgánica.