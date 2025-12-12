Cinco heridos en León tras un choque frontal en Bercianos del Páramo
No ha trascendido el estado de los heridos
Un total de cinco personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos coches en el kilómetro 43 de la CL-621, a su paso por la localidad leonesa de Bercianos del Páramo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
Los hechos han tenido lugar en torno a las 13.33 horas de este viernes, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para cinco personas heridas de las cuales tres estaban atrapadas en uno de los turismos.
El 112 ha trasladado el aviso del suceso a la Policía Local de Santa María del Páramo, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl. Por el momento se desconoce el estado de los heridos o si han precisado de traslado a un centro hospitalario.