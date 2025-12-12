Diario de León

Bomberos de León despide a su compañero Nano: "Deseamos que disfrutes en tu nueva etapa"

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de León le mandan un emotivo mensaje a uno de sus bomberos por su próxima jubilación 

Foto de familia de la plantilla de los Bomberos de León.

Foto de familia de la plantilla de los Bomberos de León.BOMBEROS DE LEÓN

Los Bomberos de León mandan un mensaje de despedida a uno de sus trabajadores que se jubila próximamente. 

A través de un breve de mensaje en la plataforma X y acompañado de una foto, El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de León ha querido mostrar su cariño al bombero Nano y le desean "que disfrute" esta nueva etapa.

