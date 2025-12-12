Bomberos de León despide a su compañero Nano: "Deseamos que disfrutes en tu nueva etapa"

Foto de familia de la plantilla de los Bomberos de León.BOMBEROS DE LEÓN

Los Bomberos de León mandan un mensaje de despedida a uno de sus trabajadores que se jubila próximamente.

A través de un breve de mensaje en la plataforma X y acompañado de una foto, El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de León ha querido mostrar su cariño al bombero Nano y le desean "que disfrute" esta nueva etapa.