Bomberos de León despide a su compañero Nano: "Deseamos que disfrutes en tu nueva etapa"
El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de León le mandan un emotivo mensaje a uno de sus bomberos por su próxima jubilación
Los Bomberos de León mandan un mensaje de despedida a uno de sus trabajadores que se jubila próximamente.
A través de un breve de mensaje en la plataforma X y acompañado de una foto, El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de León ha querido mostrar su cariño al bombero Nano y le desean "que disfrute" esta nueva etapa.