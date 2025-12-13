Una profesora comparte fotos de una excursión con una alumna en ropa interior y la madre pide ayuda al Incibe tras acabar la imagen en un grupo de whatsApp

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León, ayudó a una madre que se puso en contacto con esta unidad para alertar de que una profesora del centro escolar de su hija había publicado varias fotos de menores sin consentimiento y en una de ellas aparecía la niña en ropa interior.

La docente había realizado esas imágenes en las habitaciones privadas de los menores durante una excursión y las compartió, a través de un mensaje privado en WhatsApp, con otra madre del centro, quien, posteriormente, las mandó al grupo de padres del colegio sin respetar el procedimiento autorizado para el tratamiento de imágenes de los alumnos.

Además, a pesar de haber sido advertida por el colegio, la profesora siguió compartiendo fotografías de la excursión, por lo que, ante la gravedad de la situación, la usuaria decidió poner los hechos en conocimiento de la inspección educativa y contactar con Incibe, desde donde se le indicó que los centros tienen la responsabilidad de activar el protocolo correspondiente y pueden informar mediante una circular anónima.

Por otro lado, los responsables de la línea 017 también le recomendaron que reportara el caso a la plataforma donde se estaban compartiendo las imágenes, que contactase con WhatsApp para informarse sobre el tratamiento de datos de la aplicación, avisar a los padres que recibieron las fotos sobre las posibles implicaciones, recopilar evidencias y valorar presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También se le informó sobre los canales existentes para reportar esta situación, el Canal Prioritario y Hotline, y la invitaron a realizar ‘egosurfing’, es decir, una búsqueda para buscar datos en internet sobre su hija con el objetivo de detectar alguna publicación no deseada y poder ejercer el derecho al olvido, y, por último, acudir a la Agencia de Protección de Datos.