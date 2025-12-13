Vox reclama al Gobierno que ponga en marcha una terminal de mercancías en el Aeropuerto de León

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario de Vox Cortes en Castilla y León ha obtenido el apoyo de la Comisión de Movilidad y Transformación Digital a la Proposición no de Ley para que la Junta inste al Gobierno a que continue los trámites necesarios para el estudio y la puesta en marcha de la terminal de carga aérea del Aeropuerto de León por considerar este proyecto "vital" para el desarrollo industrial de la provincia.

Vox reclama al Ejecutivo central que lleve a cabo las medidas necesarias, en coordinación con el Consorcio del Aeropuerto de León y la Junta, para fomentar el incremento del número de vuelos a nuevos destinos tanto nacionales como internacionales.

Por último, también pide que el Gobierno adopte los trámites oportunos para iniciar la ejecución de las obras necesarias para la mejora en las infraestructuras del aeropuerto, orientadas a aumentar su capacidad, seguridad y eficiencia.

Para Vox, el Aeropuerto de León está "infrautilizado", ya que tiene capacidad para manejar hasta 600.000 pasajeros al año, en 2023 recibió alrededor de 47.500.