La Real Cofradía del Pendón de San Isidoro conmemora el 962 aniversario del traslado de las reliquias del santo a la ciudad

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Muy Ilustre, Real e Imperial Orden y Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro se vistió de gala este domingo para celebrar la festividad del traslado de los restos de San Isidoro a León desde Sevilla en el año 1063, una cita en la que se nombró Caballero Cofrade de Honor al deán de la catedral de Baeza (Jaén), Francisco J. Martínez Rojas.

Como es habitual, la Cofradía celebró una eucaristía en la Real Colegiata de San Isidoro, con la participación de autoridades, entre las que se encontraba el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez.

Al finalizar el acto religioso, se procedió a investir con el hábito reglamentario a los nuevos Hermanos Cofrades, quienes besaron el Milagroso, Glorioso e Invicto Pendón de Baeza. Por último se hizo el nombramiento del Caballero Cofrade, que este año reconoce a Martínez Rojas por su “apoyo y colaboración”, además de por su condición de gran defensor de la figura y la obra de San Isidoro.