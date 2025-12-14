La Imperial Cofradía de San Isidoro inviste con el hábito a sus doce nuevos cofrades

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro de León ha investido este domingo a los doce nuevos Caballeros y Damas Cofrades con el hábito reglamentario, y besando el Milagroso, Glorioso e Invicto Pendón de Baeza.

La tradicional ceremonia se ha producido tras la misa celebrada en la Real Colegiata de San Isidoro, en un acto que ha finalizado con el nombramiento del Ilustre Caballero Cofrade de Honor a Francisco J. Martinez Rojas, deán de la Catedral de Baeza (Jaén), en reconocimiento por su apoyo y colaboración, así como por su condición de gran defensor de la figura y la obra del Santo Isidoro.

Al concurrido acto han acudido autoridades y representantes de toda la sociedad leonesa entre las que se encontraba el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez.

La Cofradía ha celebrado durante todo el fin de semana los actos del 962 aniversario de la 'Traslación de las Reliquias del Santo Patrón', desde Santiponce-Itálica (Sevilla) a León, por los reyes Sancha y Fernando, en el año de 1063.

Desde su fundación la Cofradía celebra, el fin de semana anterior al 21 de diciembre, la llegada de los restos del doctor de la Iglesia Universal, San Isidoro de Sevilla, acto que acoge la Real Colegiata que lleva su nombre en la capital leonesa.

Ayer sábado, la Imperial Cofradía, como viene haciendo desde hace casi 20 años, entregó un donativo a la Asociación Leonesa de Caridad (ASLECA), como obra social de apoyo y ayuda a los necesitados, entregada por el Abad y miembros de su Cabildo. Asimismo este donativo también se repite anualmente, las Vísperas de las Cabezadas, con motivo de la celebración del Foro u Oferta, por el milagro de San Isidoro.