La Guardia Civil atrapa en León a 'El Truhán', el rey de la estafa de teléfonos móviles de alta gama

La Guardia Civil ha logrado la detención de un conocido estafador, apodado "El Truhán", en el marco de una investigación llevada a cabo por el Puesto de Villafranca del Bierzo, en León. Este arresto se produce tras el esclarecimiento de un fraude relacionado con el hurto simulado de dos teléfonos de última generación, valorados en 2.749 euros, cuya denuncia original fue interpuesta en octubre de 2024. La investigación reveló que la propia denunciante colaboró con el ahora detenido para simular el robo y obtener un beneficio económico.

El entramado delictivo consistía en la financiación de dos dispositivos móviles de alta gama mediante una compañía telefónica. Una vez que los terminales eran recibidos de forma legítima por la empresa de transporte, los implicados procedían a denunciar su supuesto robo. Este método les permitía evitar el pago de la deuda y vender los teléfonos en plataformas de segunda mano, obteniendo así una ganancia superior a los 2.500 euros. Uno de los principales investigados es un hombre con un extenso historial delictivo a nivel nacional, identificado como "El Truhán".

La detención de este estafador no solo se ha producido por el caso de los móviles, sino que también se ha ejecutado debido a la existencia de tres órdenes de detención y personación pendientes ante las autoridades judiciales españolas, además de otras cinco órdenes de averiguación de domicilio. Los investigadores ya tenían conocimiento de este individuo por su dilatado historial de estafas en todo el territorio nacional. Su "modus operandi" habitual incluía el uso de identidades falsas y la creación de plataformas de pago a nombre de terceros para el cobro de elevadas sumas de dinero.

En este contexto, la Guardia Civil reitera su recomendación a la ciudadanía para que descargue la aplicación Alertcops. Esta herramienta digital facilita el contacto directo con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en situaciones de emergencia. Asimismo, la aplicación ofrece la funcionalidad de recibir mensajes de aviso en el móvil cuando el usuario se encuentre en áreas afectadas por incidencias.