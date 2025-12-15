Junta y Ayuntamiento invertirán en los colegios públicos de León 2 millones de euros anuales

"Queremos que nuestros escolares tengan la mejor educación, y en las mejores instalaciones". Y para coordinarla y superar los conflictos de competencias que en los últimos años han dificultado la inversión en los colegios públicos de la ciudad de León el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Quiñones, y el alcalde de León, José Antonio Diez, han firmado hoy un protocolo que supone la inversión de dos millones de euros anuales, que aportarán al 50%, y que tendrá una duración de cuatro años que se prorrogarán tácitamente.

Ante la consejera de Educación, Rocío Lucas, y el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, Mañueco y Diez han firmado el acuerdo, "en un tema especialmente relevante. Un convenio para poner en valor el sistema educativo de León, que es el mejor, como lo es a nivel nacional el de Castilla y León, y uno de los mejores también a nivel internacional".

El presidente de la Junta insistió en el objetivo de garantizar "una educación excelente, de la máxima calidad, en la que no haya diferencias entre el medio rural y el urbano, ni entre los centros públicos y los concertados, ni entre la universitaria y otra formación".

La educación, dijo, "es uno de los legados más importantes que podemos dejar a nuestros hijos, y en esto estamos volcados". Destacó el "hito" de la educación gratuita entre 0 y 3 años en la Comunidad, y las ayudas a las familias, que rondan de media los 3.000 euros. También la mejora de las condiciones de los docentes, al bajar los ratios de alumno por aula.

En cuanto al convenio, señaló como "imprescindible apostar por el esfuerzo inversor en infraestructuras y equipamientos. Se trata de un convenio único y pionero en la Comunidad".

Los centros educativos públicos son "de titularidad municipal, pero la responsabilidad de lo que ocurre dentro es de la Junta. Es uno de esos casos de competencias entre distintas administraciones. Ahora Ayuntamiento y Junta hemos decidido la mejor manera de ponernos de acuerdo y colaborar para mejorar".

El convenio de inversión beneficiará a 4.500 alumnos de la ciudad de León, que verán mejoradas las condiciones de los colegios de infantil y primaria a los que acuden. "Es el inicio de una colaboración permanente".

Recordó también las inversiones en educación que realiza la Junta en la ciudad, desde el polideportivo de Eras de Renueva al conservatorio de música, "que sigue avanzando pese a la complejidad de su contratación"; o el instituto Padre Isla. No olvidó la apuesta por la Facultad de Medicina en la Universidad de León, y el plan extraordinario de inversiones en las cuatro universidades públicas de la autonomía que acaba de anunciar.

Comisión de seguimiento

Por su parte el alcalde de León, José Antonio Diez, recordó que cuando accedió a la alcaldía en 2019 ya recibió un informe con las necesidades de los colegios de León, "muy importantes porque la gran mayoría de ellos supera el medio siglo de antigüedad".

Destacó que el protocolo firmado para las reformas y mejoras necesarias en estos centros pone en evidencia "la necesidad de colaborar para racionalizar el esfuerzo económico, y crear un marco de cooperación permanente en la materia".

Se constituye además una comisión de seguimiento, formada por dos miembros de cada administración, para "velar por el correcto desarrollo del acuerdo, y resolver las incidencias y diferencias que puedan producirse".

Diez agradeció a Mañueco "su decisión personal de solucionar este largo problema", y adelantó que las actuaciones "mejorarán considerablemente la atención a los alumnos. Nos va a ayudar a mejorar la atención educativa a los docentes, pero sobre todo a los niños".