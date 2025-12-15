Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Común recalcan el valor altruista de los pedáneos

Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas, Agustín S. De Vega, presidente del Consejo Consultivo y Tomás Quintana, Procurador del Común destacaron el alto nivel de cumplimiento de rendimiento de cuentas que evidencia la administración local.

"Teniendo 2.248 ayuntamientos, estar cuatro puntos por encima de la media de España es de destacar", señaló Amilivia. "Están cerca del 70% cuando su único beneficio es la satisfacción del deber cumplido".

"Pedimos un estudio sobre el impacto demográfico en las normas. El Gobierno autonómico está haciendo un esfuerzo por incentivar la ruralidad y en el último decreto de teletrabajo se habla incluso de municipios ultraperiféricos", señaló De Vega.

"Más allá de las quejas, nos preocupa la realidad que nos llega desde los medios de comunicación. Es como podemos aprender y lo que nutre nuestras actuaciones de oficio. Hay una relación muy estrecha", señaló Quintana.