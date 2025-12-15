La ULE invita a la comunidad universitaria a repensar el consumo navideño desde la sostenibilidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dar una segunda vida a la ropa, reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y demostrar que los pequeños gestos también transforman el mundo. Con esta filosofía, ha arrancado en la Universidad de León, ‘Navidades Responsables’, una iniciativa que combina sostenibilidad, consumo ético y compromiso social.

Impulsada conjuntamente la alianza EURECA-PRO y el Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, esta iniciativa se ha iniciado este lunes con un mercadillo solidario de ropa y complementos de segunda mano en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras y que es fruto de una campaña previa de recogida realizada dentro de la comunidad universitaria.

Una acción que permite poner de manifiesto que la sostenibilidad no es una acción puntual, sino una responsabilidad de toda la Universidad. Así lo destacó la rectora, Nuria González que recordó la doble función de la ULE, por un lado, generar conocimiento, pero “también formar ciudadanos comprometidos con su entorno y dar ejemplo”.

“Iniciativas como Navidades Responsables nos permiten liderar con el ejemplo y demostrar que, con pequeñas acciones cotidianas, es posible contribuir a la Agenda 2030”, destacó González, que recordó como pequeños gestos cotidianos, como una donación o una compra sostenible pueden tener un impacto real.

Una iniciativa que cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de León, a través de su grupo de trabajo de Comercio Justo, y de diversas organizaciones sociales. En este sentido, la concejala de Bienestar Social, Vera López, puso el acento en la importancia de “replantearnos el consumismo del día a día” y apostar por alternativas que contribuyan a una “economía más justa y sostenible”.

Además del mercadillo, ‘Navidades Responsables’ incluye un programa de charlas y conferencias que se desarrollará este martes 16 de diciembre en la Facultad de Filosofía y Letras, abordando cuestiones como el comercio justo, la ética en la moda o la gestión de incendios forestales, ampliando así la reflexión sobre sostenibilidad desde diferentes perspectivas.

Una propuesta que tendrá su replicar el miércoles 17 en el Campus de Ponferrada y con el que la Universidad de León reafirma su compromiso con una sostenibilidad entendida desde lo cotidiano y lo cercano, demostrando que las acciones locales pueden generar un impacto global y que la universidad es también un espacio para aprender, compartir y actuar de forma responsable.

La inauguración del mercadillo contó con la participaron del delegado de la rectora para la alianza europea EURECA-PRO, Roberto Baelo; la directora de Relaciones Internacionales y Compromiso Global, Sherman Farhad; y la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas.