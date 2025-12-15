Las exigencias de la administración cercana chocan con la limitación de medios en los pequeños núcleos

Las exigencias de la normativa legal chocan con la limitación de medios que sufren los pequeños núcleos en el vasto territorio leonés y por ende en la Comunidad Autónoma.

Es la principal conclusión que deparó la jornada 'Municipalismo, transparencia y buen gobierno', organizada por Diario de León con la participación del Consejo Consultivo,, el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común, a los que precedió una intervención del consejero de Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago. Clausuró el evento el vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller.

La cita sirvió para destacar el alto grado de cumplimiento de las obligaciones legales de los pequeños núcleos, cercana al 70%, a la vez que dejó en evidencia la conveniencia de no forzar más de lo debido a los responsables de estas pequeñas entidades, para no desanimarlos a gestionar el día a día de las localidades menores.