Aprobada la modificación del PGOU para transformar la ladera de Cantamilanos en León

Depósitos de Cantamilanos, en la bajada hacia Eras de Renueva

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde definitiva a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de León en el sector NC 06-01, situado en la ladera del cerro de Cantamilanos, con el objetivo de adaptar la ordenación a la compleja topografía del terreno y garantizar un desarrollo urbano más sostenible y funcional.

La decisión, formalizada mediante la Orden MAV/1420/2025 y publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León, pone fin a un proceso iniciado hace más de dos años.

El ámbito afectado, de más de 120.000 metros cuadrados, se extiende entre la Ronda Interior y la avenida de Asturias, en una zona estratégica que conecta barrios consolidados con áreas de expansión como Eras de Renueva.

Hasta ahora el PGOU vigente, aprobado en 2004, contemplaba una trama viaria y una distribución de dotaciones que se han revelado inviables por las fuertes pendientes del cerro, con desniveles superiores a 30 metros.

La modificación, promovida por Inversiones Inmobiliarias Canvives y redactada por Trígono Consultores, corrige estas determinaciones para permitir un desarrollo acorde con los estándares actuales de calidad urbanística.

El nuevo diseño apuesta por reducir la red viaria prevista, que fragmentaba la ladera en múltiples calles y generaba movimientos de tierra desproporcionados, y por reforzar el carácter dotacional del cerro, creando una gran cuña verde continua que integrará espacios libres y equipamientos públicos.

Se suprimen dos accesos a la Ronda Interior, considerados peligrosos por su ubicación en zonas de máxima pendiente, y se sustituye por un único enlace en la parte más llana, mejorando la seguridad y funcionalidad del tráfico.

También se ajustan los límites del sector a la realidad física y jurídica, lo que incrementa ligeramente su superficie y eleva el número máximo de viviendas previstas de 472 a 480, manteniendo el índice de edificabilidad y la reserva para vivienda protegida.

La modificación no altera el modelo territorial ni implica impactos ambientales significativos, como confirma el informe ambiental estratégico, y que responde al interés público al priorizar espacios urbanos de calidad frente a una red viaria excesiva e insostenible para la Administración.

El documento íntegro está disponible en la web de la Junta (www.jcyl.es/siucyl/plau), y contra la orden cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.