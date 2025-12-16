El nuevo general de la Guardia Civil de la XII Zona, Miguel Sánchez Guerrero: "Nos comprometemos a seguir poniendo cerco a la violencia de género"

El general Miguel Sánchez Guerrero basó en cinco líneas de actuación el guion de su mandato como nuevo general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, para Castilla y León con sede en la capital leonesa. Ciberdelincuencia, investigación, lucha contra la violencia de género y los delitos de odio, atención al tráfico en las carreteras y cultura de la seguridad serán sus prioridades.

Sánchez Guerrero tomó posesión esta mañana como máximo responsable de la XII Zona de la Guardia Civil, con sede en León, en un acto que se celebró en el Palacio de Exposiciones de la capital leonesa. María de las Mercedes González Fernández, directora general de la Guardia Civil,

"Denuncias telemáticas o a través de tabletas en nuestras patrullas. Aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Y la ampliación de nuestras unidades móviles de atención a la ciudadanía, de las que ya contamos en nuestro territorio, con seis de ellas, y que en el próximo ejercicio ampliaremos a un número mayor" serán el primer objetivo de su programa.

"Como segunda línea general, hay que potenciar la investigación. La investigación y la prevención son dos caras de la misma moneda. Reforzar la primera refuerza la segunda", dijo.

"Como tercera línea, la lucha contra la violencia de género y los delitos de odio. Debemos seguir siendo sensibles en la detección, rápidos en la actuación y firmes en la protección de las víctimas, evitando siempre una doble victimización".

El cuarto punto pasará por, "mejorar la seguridad vial. La carretera se cobra demasiadas vidas. Continuaremos impulsando campañas de concienciación sobre el consumo de alcohol y drogas al volante y reforzando la presencia de patrullas durante las operaciones especiales y la vialidad invernal. Esta labor es esencialmente responsabilidad de nuestras unidades de tráfico, pero no únicamente, también la de seguridad ciudadana contribuye a este fin".

Como quinta, "fomentar la cultura de seguridad. Es fundamental implicar a la ciudadanía. Las campañas de comercio seguro, las charlas en colegios, en centros de mayores o la jornada de concienciación sobre seguridad en montaña que acabamos de tener, en León y en la carretera son instrumentos esenciales, por mencionar algunos de los ejemplos".

La directora general destacó el papel de la Cibercomandancia de León creada en el Incibe:"

Agradezco a su director, aquí presente, su ayuda y su apoyo permanente. Ahí se creó la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias, ONREP, que actualmente ya se ha convertido en cibercomandancia tras la reciente incorporación de un equipo Arroba para una atención mucho más especializada, que está obteniendo muy buenos resultados, puesto que en los cinco primeros meses de funcionamiento alcanza ya casi las 20.000 solicitudes de denuncia, 125 de media al día, un volumen tres veces mayor que las presentadas en la comandancia de Valladolid, cinco veces superior a las de la comandancia de León y similares al 75% del nivel de denuncias de toda la zona".

Miguel Sánchez Guerrero sucede en el mando a José Antonio Fernandez de Luz de las Heras, que regresa a Valencia.

El nuevo general forma parte de la quinta generación de guardias civiles de su familia, cuyo padre ya fue general de la misma zona militar con sede en León hace 30 años.