Estabilidad y cielos despejados: así será el tiempo para este miércoles en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León experimentará, durante este miércoles 17 de diciembre de 2025, una situación de estabilidad atmosférica con cielos mayormente despejados y temperaturas que tenderán al ascenso, después de unas jornadas marcadas por brumas matinales, bancos de niebla y bajas temperaturas nocturnas. Según los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión para este día contempla intervalos de nubes bajas en las primeras horas de la mañana, que evolucionarán progresivamente hacia cielos poco nubosos o totalmente despejados a lo largo de la jornada.

Este fenómeno se producirá tras una noche fría con brumas y nieblas persistentes de madrugada, especialmente en áreas de valle de la provincia leonesa. De acuerdo con Aemet, la posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en las zonas de montaña durante la madrugada no está completamente descartada, aunque lo más significativo será el predominio del tiempo seco y estable. La cota de nieve permanecerá situada por encima de los 1.500 a 1.600 metros, de modo que las nevadas, en caso de producirse, se limitarán a las cumbres.

Por lo que respecta al mercurio, las temperaturas mínimas sufrirán un descenso ligero o moderado, con registros próximos a 0 °C en municipios como Astorga y Villablino, y de 2 °C en León y Ponferrada. Este descenso térmico se notará especialmente a primeras horas del día, cuando también se esperan heladas débiles en cotas superiores. No obstante, las máximas experimentarán un leve repunte respecto a jornadas precedentes y podrían alcanzar los 10 °C en las principales localidades de la provincia. No se descartan heladas débiles en puntos de la Cordillera Cantábrica y zonas altas del Bierzo, especialmente si los cielos permanecen despejados durante la noche.

Tal y como especifica el Instituto Nacional de Meteorología, los vientos soplarán inicialmente del norte y noreste, con una intensidad moderada, para, hacia el final del día, tender a una componente variable y floja. Esta circulación de aire frío será responsable del descenso inicial de las temperaturas, aunque la presencia del sol favorecerá su recuperación en horas centrales.

En líneas generales, la ausencia de fenómenos meteorológicos adversos significativos permitirá disfrutar de una jornada apacible para la práctica de actividades al aire libre, si bien los conductores deberán extremar la precaución ante la presencia de posibles bancos de niebla en puntos deprimidos y pasos de montaña en las primeras horas del día.