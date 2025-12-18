León lava la cara del centro a la puerta de Navidad

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

A la puerta de la Navidad, con las vacaciones a la vuelta del viernes, el Ayuntamiento de León se afana en poner deberes a las brigadas de la empresa adjudicataria del contrato millonario de privatización del mantenimiento de la ciudad. De acuerdo a la factura de 4,2 millones de euros al año liquidados conforme a los trabajos realizados, los operarios se multiplican sobre todo por el casco histórico y el Ensanche para dar lucimiento a las calles. Los desperfectos que desde hace semanas se acumulan por el deterioro ordinario de las infraestructuras, como en el caso notorio de la avenida Ordoño II, o por el vandalismo tienen ahora una solución rápida para cuidar la imagen de la capital leonesa, preparada para recibir a la legión de leoneses que vuelve a casa por estas fechas y a los turistas que aprovechan para conocer esta tierra. | á. c.