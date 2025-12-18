Detenido el varón que encañonaba a otro en León capital en un vídeo publicado en redes sociales

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Efectivos policiales han detenido al presunto autor de encañonar a otro varón con una pistola (real o simulada) en el barrio de La Asunción de León capital según un vídeo publicado en redes sociales el pasado martes día 16.

Tras la publicación de este contenido la Policía abrió una investigación. Las imágenes fueron publicadas en la red social X y en ellas un varón apunta a otro desde la esquina de la calle Caroute con Mariano Andrés, para posteriormente acercarse con el arma a su cabeza.

En el post publicado también en TikTok, el vídeo se publicó bajo el mensaje: 'Vecinos de León me pasan este video donde un morito encañona a un vecino en el barrio de la Asunción mientras otro lo graba entre risas...'.