Abren proceso de expulsión al varón que encañonó a otro en León con un arma simulada

La Policía Nacional ha abierto un procedimiento de expulsión del país hacia el varón investigado por aparecer en un vídeo publicado en redes sociales encañonando a otro en León capital, para lo que utilizó un arma simulada.

En el ámbito administrativo se le ha abierto un procedimiento de expulsión por estancia irregular, ya que entró en el país en el año 2021 y carece de documentación que legalice su situación.

Tras la publicación del vídeo la Policía abrió una investigación. Las imágenes fueron publicadas el pasado martes día 16 en la red social X y en ellas el varón investigado apunta a otro desde la esquina de la calle Caroute con Mariano Andrés, para posteriormente acercarse con el arma a su cabeza.

En el post publicado también en TikTok, el vídeo se publicó bajo el mensaje: 'Vecinos de León me pasan este video donde un morito encañona a un vecino en el barrio de la Asunción mientras otro lo graba entre risas...'.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de León han identificado a los protagonistas del vídeo viral. Una vez identificadas ambas partes se ha comprobado que los hechos se produjeron en el marco de una discusión entre personas conocidas, encontrándose al menos el autor de las amenazas en estado de embriaguez.

Amenazas y tenencia ilícita de armas

Tras el esclarecimiento de lo ocurrido se ha levantado un acta por infracción contra la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y se ha procedido contra el autor como investigado no detenido por un presunto delito de amenazas y por tenencia ilícita de armas.

La víctima ha manifestado que en ningún momento se sintió amedrentada y que mantuvo la situación bajo control, ya que conocía que el arma utilizada era simulada, de plástico y de baja calidad. Asimismo, ha indicado que no tenía intención de presentar denuncia por estos hechos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.